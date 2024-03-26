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台南清明掃墓便民接駁出爐 南山公墓60班次掃墓公車

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市推廣「以功代金」顧環保，減少燒香及金紙，轉化捐款給社福機構。圖／民政局提供
台南市推廣「以功代金」顧環保，減少燒香及金紙，轉化捐款給社福機構。圖／民政局提供

清明時節將近，為配合民眾返鄉掃墓傳統，台南市政府規畫在重點掃墓日期啟動便民服務站、臨時停車場、交通疏導、掃墓專車、紙錢集中燒、消防巡守等服務。

民政局指出，考量祭祖人車潮壅塞，屆時會啟動分流措施，特別是易壅塞路段，將實施交通管制，也歡迎民眾多加利用掃墓專車，官田區在3月30日有提供定點接駁；六甲區及南化區則在4月4日提供定點接駁；另外，針對欲前往富貴南山祭祖民眾，在4月4日至4月7日，每天規畫市區公車11路、15路及18路總計60班次，屆時公車車頭也將有LED標示。

台南市長黃偉哲表示，清明時節將近，各縣市已有零星火災事件發生。尤其許多公墓位處偏遠地區，目前正逢氣候乾燥，若有不慎造成火災，救災較為不易。各單位應備妥防範措施，也要向民眾多宣導以功代金及紙錢集中燒，盼兼顧慎終追遠及安全環保理念。另外，因應屆時大量掃墓祭祖車潮帶來交通壅塞，周邊應強化交通疏導。

民政局說，為服務掃墓及祭祀民眾，今年循例由民政局籌組清明掃墓應變小組，協調市府相關單位協助警戒及應變工作，強化環境整理及衛生消毒，並持續向民眾推廣香枝及紙錢減量、塔內不持香、以功代金及紙錢集中燒等低碳環保理念。

除了各項掃墓便民服務，台南市政府也強化防火宣導，包括全面除草及清運，勸導民眾移除香腳避免火燒車等。並由消防局統籌辦理清明公墓火災演練，同時編組執行公墓巡邏，在重點掃墓日期則編排車巡及定點勤務，現場並提供水袋，供民眾澆熄火源。

民政局提醒市民，掃墓時務必牢記「四不二記得」不亂燒雜草、不亂丟煙蒂、不飛揚紙錢、不燃放爆竹、記得撲滅餘燼、記得收拾垃圾，以防範火災發生。

台南市鼓勵紙錢集中燒。圖／民政局提供
台南市鼓勵紙錢集中燒。圖／民政局提供

公墓 台南 清明節

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