土庫鎮市區3大里無集會所 舊消防隊老建築活化再利用

雲林縣土庫鎮市中心的宮北、順天、中正3大里，至今仍沒有集會所，開會或選舉還須四處商借場所，迄今仍難開辦關懷據點或長青食堂，經地方奔走，雲林縣府居間協調並補助近700萬元，今天將這棟閒置10多年的土庫消防隊動工整修，改建為宮北里集會所，讓這棟走過半世紀肩負全鎮安危的老建築，活化再利用。

土庫消防分隊創設於民國47年， 69年改建現今的兩層樓建築，鄰旁保有早年高聳又完整的警報瞭望塔，是土庫老街早年的地標，更是全鎮生命產的守護神，消防隊2012年搬遷至建國路新址，舊址因年久失修閒置荒廢，影響市容觀瞻。

宮北里長劉夏苓說，宮北里民約1700人是全鎮最大的里，迄今尚無集會所，不僅沒地方辦關懷據點、老人長照甚或長青食堂，遇要開會甚或選舉，得向廟宇、教會商借場地很不方便。鎮代洪小龍也說，110年雲林縣長下鄉，他們陳情期能善用舊消防隊，獲前議長沈宗隆支持，因所有權屬警方，縣府居間協調並補助698萬餘元將整建舊消防隊作為宮北里集會所。

鎮長陳特凱說，該建築已近50年，經建築公會鑑定結構安全無虞，決定整建活化，進行耐震補強及內部空間整修，預定年底完工啟用，將可提供市中心宮北、順天、中正3大里的里民一個舒適完善的休閒聚會空間。