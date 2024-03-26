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土庫鎮市區3大里無集會所 舊消防隊老建築活化再利用

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導

雲林縣土庫鎮市中心的宮北、順天、中正3大里，至今仍沒有集會所，開會或選舉還須四處商借場所，迄今仍難開辦關懷據點或長青食堂，經地方奔走，雲林縣府居間協調並補助近700萬元，今天將這棟閒置10多年的土庫消防隊動工整修，改建為宮北里集會所，讓這棟走過半世紀肩負全鎮安危的老建築，活化再利用。

土庫消防分隊創設於民國47年， 69年改建現今的兩層樓建築，鄰旁保有早年高聳又完整的警報瞭望塔，是土庫老街早年的地標，更是全鎮生命產的守護神，消防隊2012年搬遷至建國路新址，舊址因年久失修閒置荒廢，影響市容觀瞻。

宮北里長劉夏苓說，宮北里民約1700人是全鎮最大的里，迄今尚無集會所，不僅沒地方辦關懷據點、老人長照甚或長青食堂，遇要開會甚或選舉，得向廟宇、教會商借場地很不方便。鎮代洪小龍也說，110年雲林縣長下鄉，他們陳情期能善用舊消防隊，獲前議長沈宗隆支持，因所有權屬警方，縣府居間協調並補助698萬餘元將整建舊消防隊作為宮北里集會所。

鎮長陳特凱說，該建築已近50年，經建築公會鑑定結構安全無虞，決定整建活化，進行耐震補強及內部空間整修，預定年底完工啟用，將可提供市中心宮北、順天、中正3大里的里民一個舒適完善的休閒聚會空間。

今天開工說明會，眾多里民到場關切，對於即將擁有集會所，里民以「起新厝」的心情喜慶開工，鎮長陳特凱說，消防隊鄰旁的瞭望警報塔保留完整，這座曾經肩負鎮民生命財產安全的塔台，已功成身退卻別具歷史價值，也將保留善加維護，永作留念。

位於土庫鎮市中心的舊消防隊荒廢閒置10多年，經地方奔走陳情，雲林縣政府補助整建，將活化再利用，作為宮北里集會所。記者蔡維斌／攝影
位於土庫鎮市中心的舊消防隊荒廢閒置10多年，經地方奔走陳情，雲林縣政府補助整建，將活化再利用，作為宮北里集會所。記者蔡維斌／攝影
位於土庫鎮市中心的舊消防隊荒廢閒置10多年，經地方奔走陳情，雲林縣政府補助整建，將活化再利用，作為宮北里集會所。記者蔡維斌／攝影
位於土庫鎮市中心的舊消防隊荒廢閒置10多年，經地方奔走陳情，雲林縣政府補助整建，將活化再利用，作為宮北里集會所。記者蔡維斌／攝影
位於土庫鎮市中心的舊消防隊荒廢閒置10多年，牆上仍留有老建築沿革，經地方奔走陳情，將活化再利用，作為宮北里集會所。記者蔡維斌／攝影
位於土庫鎮市中心的舊消防隊荒廢閒置10多年，牆上仍留有老建築沿革，經地方奔走陳情，將活化再利用，作為宮北里集會所。記者蔡維斌／攝影

建築 雲林

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