超幸運！他在梅嶺竹仔尖5次巧遇第二級台灣特有種珍稀藍腹鷴

台南市梅嶺竹仔尖海拔1110公尺，是小百岳之一，也是知名登山健行路線，能經常遇上藍腹鷴也不容易，台南市民林太陽經常邀約朋友上山，從5年前每年幾乎都會巧遇藍腹鷴，昨天再上山又遇上藍腹鷴，他說，應該都是同一隻，因為藍腹鷴生性害羞，但看到他們都不會閃躲，悠閒漫步在步道及茶園，讓他們拍好拍滿，有時還會展翅有如跟老朋友打招呼。

藍腹鷴為台灣特有種鳥類，也是保育類名錄列為第二級珍貴稀有的保育類野生動物，最大的特徵就是雄鳥全身帶有光澤的暗藍色，羽冠和背部則為鮮明的白色，尾部也有兩根漂亮的白色長羽；雌鳥全身為紅棕色，身上布有黃褐色的斑紋，林太陽說，遇上的多是雄鳥，只看過一次雌鳥但很快就鑽入草叢不見蹤影。

因藍腹鷴生性羞怯、敏感、警覺性極高，能看到一次就很幸運，林太陽至少遇到5次以上令人羡慕。也有人好奇什麼樣的條件才能遇上，林太陽說，他一周上山4次，次數多是原因之一，而藍腹鷴會出現和天氣很有關係，多半是陽光充足但有霧氣的日子，昨天是早上7時左右，在往竹仔尖土地公廟一帶茶園遇見藍腹鷴，大家就很有默契不再說話保持安靜，不干擾牠靜靜地拍照錄影，還看到牠展翅與另一隻小鳥對峙「啾啾啾」狂叫。

藍腹鷴和帝雉長得很像，同樣都是台灣特有種珍稀二級保育鳥，林太陽前年也曾在阿里山遇到帝雉，以往中低海拔森林被大量開發，加上過度捕獵，威脅到藍腹鷴和帝雉的生存，近年來不少山友都有在中低海拔山區遇上的驚喜，林太陽說，最近梅嶺山區景色優美，很適合上山健行，可能就有機會遇上藍腹鷴，但需要大家共同守護不要干擾牠們。