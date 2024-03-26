減少河川汙染 環團主張提高畜牧場處理比率 發展沼氣發電

台南市多條河川汙染都和畜牧廢水有關，政府輔導畜牧場資源化，鼓勵畜牧廢水處理後澆灌農地，但環團認為，放流的量加上生活廢水已超過河川自淨能力，應再提高比率以及發展沼氣發電，才能讓河川更乾淨。市府表示，會再提高沼氣發電。

環保局解釋，環境部有在推動沼氣發電並給予補助，持續媒介大場帶小場做沼氣發電，例如八翁酪農專業區的畜牧糞尿資源化中心第1期工程就有沼氣發電，每日處理約327噸糞尿廢水，1年有90萬度沼氣發電。

台南為國內第3大養豬及第2大酪農縣市，從急水溪、曾文溪、鹽水溪到與高雄交界的二仁溪，除民生及部分工業廢水汙染，有許多是畜牧廢水造成，為有效解決汙染，農業局、環保局積極輔導及鼓勵畜牧場資源化，目前要求處理比率是5%畜牧廢水要資源化，亦即95%豬糞水經處理仍可放流。

由於比率低，環境部逐步提升，規定大的畜牧場要在2027年提高到10%，小場則慢2年，要在2029年達到同樣比率。

台南社大環境小組召集人黃煥彰認為，這樣比率仍太低，放流的畜牧廢水加上生活廢水，已超越河川自淨能力，應再提高比率；他也認為，政府目前推動固體再生燃料（SRF）躉購費1度3.95元，但以廢塑料、橡膠等加以均質化而形成的燃料來發電，燃燒恐有製造有害健康空汙疑慮，不如台灣發展沼氣發電已數十年，技術相當成熟，應把這些錢用來大範圍發展沼氣發電，還可解決河川汙染問題。