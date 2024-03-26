水環境惡化？ 台南河川汙染不減反增

台南主要河川近年來汙染待改善，二仁溪、鹽水溪去年重度汙染河段長度，都比前1年略有減少，不過南市環保局另發現，急水溪、曾文溪的中度汙染都增加，曾文溪還出現畜牧廢水汙染情形，令人擔心水環境惡化警訊。有議員呼籲，全市增加設置汙水截流設施；市府回應，跨局處合作改善。

依環境部資料顯示，二仁溪、鹽水溪從2019到2021年的重度汙染河段不減反增，其中二仁溪在2019年嚴重汙染河段不到20%，2020年超過20%，2021年上升到33.7%，2022年降到30.9%；鹽水溪的重度汙染河段原只有5.1%，2021年已經上升到13.8%、2022年再上升到14.4%。

南市環保局表示，2023年二仁溪、鹽水溪的嚴重汙染河段長度都略有減少，而二仁溪的水質有改善與主要支流三爺溪設置虎尾寮水資源處理中心有關，其中曾是三爺溪嚴重汙染河段的網寮橋、五空橋河段都已轉為輕度或中度汙染。

另，急水溪因沿線畜牧場多，2019年嚴重汙染河段為14.7%，2021年一度降到10.1%，2022年又上升到13.6%，且中度汙染由27.7%上升到54.76%；沒有嚴重汙染河段的曾文溪2021年中度汙染是23.1%，但2023年上升到38.68%，環保局去年還發現台1線處河段有畜牧廢水汙染。

市議員蔡育輝表示，部分河川因設置水資源處理中心，將汙水截流後處理再放流，有效改善水質，應再規畫設置，也應早日訂定畜牧場自治條例，例如成立畜牧專區，有效規範與防止河川汙染。

環保局回應，跨局處合作，包含結合柳營地區畜牧場設置全台量能最大的畜牧糞尿資源化中心，每日處理約327噸糞尿廢水，第1期工程已試運轉，會接著辦理2期工程，處理全區53家畜牧場糞尿，急水溪水質將會改善。曾文溪部分，則輔導畜牧場資源化，讓更多糞尿成為肥料，用於澆灌。