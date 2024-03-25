快訊

新北驚傳命案！疑為女人爭風吃醋 47歲老闆持刀割頸殺死前員工

幸運兒僅花55元！大學超商開出千萬特別獎 校方急發文喊「快對發票」

瞄準國際觀光客！留宿台南1晚補助800元 團遊景點也有好康

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市政府觀旅局針對國際目標市場推出「2024南市吸引國際觀光客旅行業獎勵計畫」，4人以上團體旅遊1處景點以上，消費達300元，每人補助300元，如留宿可補助至800元。圖／南市觀旅局提供
台南市政府觀旅局針對國際目標市場推出「2024南市吸引國際觀光客旅行業獎勵計畫」，4人以上團體旅遊1處景點以上，消費達300元，每人補助300元，如留宿可補助至800元。圖／南市觀旅局提供

台南市政府觀旅局為持續推動觀光產業發展，促進旅遊經濟，針對國際目標市場再推出吸引國際觀光客旅行業獎勵計畫，4人以上團體旅遊1處景點以上，消費達300元，每人補助300元，如留宿可補助至800元。

市長黃偉哲表示，台南繼2023年獲得英國國家地理旅遊雜誌30個「2024年全球最酷景點」之一後，今年再獲美國有線電視新聞網（CNN）評選為全球最值得造訪的24個城市之一，更是唯一入選的台灣城市。2024台南400，歡迎各大旅行社安排世界各地遊客到訪台南，體驗古都多元魅力，讓國際旅客認識台南之美。

觀光旅遊局長林國華說，為爭取各大旅行社規畫行程，安排國際觀光客到訪台南，並進一步留宿台南，推出吸引國際觀光客旅行業獎勵計畫，以獎勵方案鼓勵國內地接旅行社安排國際旅客到訪台南，獎勵計畫自4月1日上午10時起受理申請，相關訊息將公告於台南旅遊網，歡迎符合資格的旅行社及早規畫。想知道更多最新的台南觀光景點與活動，請持續關注「台南旅遊網」及「台南400官網」。

補助對象為國內合法旅行業，參團對象為非本國籍旅客且人數需達4人（含）以上，不含司機及導遊。出團日期，今年4月6日起至11月30日，但不得與中央單位的補助計畫重複申請。申請條件為至少旅遊1景點，每人在南市交通、門票、餐食等平均消費金額300元以上，補助300元，每團每人至少一晚住宿南市合法旅宿，補助800元。　

台南 旅行社 觀光景點

延伸閱讀

「台灣鯛」旅行社失格行徑成笑柄 他曝惹毛一票日本飯店

「林志玲嫁妝」東成醬油爆非自釀 市府：未顧好品牌就不能代表城市

台灣燈會帶動 台南旅宿業繳128億元亮眼成績 反映觀光蓬勃趨勢

台南葫蘆埤公園餐廳招租 2年底價15萬

相關新聞

南市後甲圓環開放機慢車直行穿越 取消紅燈可右轉

為改善台南市東區後甲圓環汽、機車在外環交織衝突及提升機慢車行車友善環境，交通局今宣布，4月13日起開放機慢車可直行穿越圓...

台南市對國際旅客祭獎勵 留宿至少1晚補助8百元

台南市政府觀旅局為持續推動觀光產業發展，促進旅遊經濟，針對國際目標市場再推出吸引國際觀光客旅行業獎勵計畫，4人以上團體旅...

大甲媽9天8夜遶境新港倒數 順遊林懷民老家嘗嘉義美食

大甲媽祖遶境活動4月5日起駕、8日抵達新港，嘉義縣文化觀光局推薦全台遊客及香客跟著大甲媽腳步，走訪新港景點培桂堂、誠品書...

維護師生上下學安全 嘉縣改善6所學校通學步道

嘉義縣中埔鄉頂六國小就在省道台18線阿里山公路旁，車流量大，學童沿路邊走常跟汽機車貼近，縣府編列預算改善通學步道，縣府指...

你看過「神界請帖」嗎？台南耆老發表祭典疏文彙刊 傳承宗教文化

民間信仰宮廟疏文誦念後火化、代表信徒把想說的話、祈求的願望等上呈神祇，而宮廟邀請其他神明來訪的神界請帖也需疏文；不過疏文...

雲林今年第15場禽流感確診 今撲殺2.3萬隻土雞

雲林縣今天再添一土雞場確診H5N1亞型高病原性禽流感，雲林縣動植物防疫所表示，這是今年至今第15場確診禽流感的禽場，今已...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。