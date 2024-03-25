瞄準國際觀光客！留宿台南1晚補助800元 團遊景點也有好康

台南市政府觀旅局為持續推動觀光產業發展，促進旅遊經濟，針對國際目標市場再推出吸引國際觀光客旅行業獎勵計畫，4人以上團體旅遊1處景點以上，消費達300元，每人補助300元，如留宿可補助至800元。

市長黃偉哲表示，台南繼2023年獲得英國國家地理旅遊雜誌30個「2024年全球最酷景點」之一後，今年再獲美國有線電視新聞網（CNN）評選為全球最值得造訪的24個城市之一，更是唯一入選的台灣城市。2024台南400，歡迎各大旅行社安排世界各地遊客到訪台南，體驗古都多元魅力，讓國際旅客認識台南之美。

觀光旅遊局長林國華說，為爭取各大旅行社規畫行程，安排國際觀光客到訪台南，並進一步留宿台南，推出吸引國際觀光客旅行業獎勵計畫，以獎勵方案鼓勵國內地接旅行社安排國際旅客到訪台南，獎勵計畫自4月1日上午10時起受理申請，相關訊息將公告於台南旅遊網，歡迎符合資格的旅行社及早規畫。想知道更多最新的台南觀光景點與活動，請持續關注「台南旅遊網」及「台南400官網」。

補助對象為國內合法旅行業，參團對象為非本國籍旅客且人數需達4人（含）以上，不含司機及導遊。出團日期，今年4月6日起至11月30日，但不得與中央單位的補助計畫重複申請。申請條件為至少旅遊1景點，每人在南市交通、門票、餐食等平均消費金額300元以上，補助300元，每團每人至少一晚住宿南市合法旅宿，補助800元。