《華麗計程車行》回嘉戲劇展 劇組彩蛋：「司機」雞肉飯

改編自嘉義市在地作家陳俊文的原著小說《華麗計程車行》電視劇播放以來，收視率長紅，今天市長黃敏惠與4名主演曹佑寧、黄冠智、郭子乾、伊正，於嘉義之心城市願景館舉辦戲劇主題展開展，4名演員並登上吉普車遊行市區吸引劇迷爭相拍照；市長黃敏惠表示，片中計程車司機名字，都取自嘉義市各家雞肉飯的店名，不但有創意、且對嘉義市用心，劇迷來拍攝場景朝聖時，也要到「司機」雞肉飯品嘗美食。

市長黃敏惠表示，《華麗計程車行》自開播以來，電視收視率屢創新高，藉由故事、影片將「嘉義人、嘉義事、嘉義精神」表現出來，這也是擔任市長推動各項文化建設的主要目標。就如同劇中，當時因為SARS疫情爆發，華麗車行即使面臨存亡危機，還是決定不收司機車行費用，充分展現出嘉義人的溫暖，共度疫情艱難時刻。

黃敏惠表示，為帶給劇迷更多戲劇氛圍與體驗，市府與網路媒體、電視台攜手於「嘉義之心城市願景館」舉辦戲劇主題展覽，還原戲經典場景，也引領劇迷暢遊劇中熱門場景。劇迷來到嘉義市旅遊時，先到嘉義車站旁的城市願景館，一同走進車行，感受劇中運將在嘉生活的溫度，開啟一趟來嘉的華麗旅程。

黃敏惠表示，在觀賞了《華麗計程車行》，發現原創團隊埋下一個令人非常驚喜的彩蛋，片中的計程車司機名字，包括阿溪、阿麗、阿霞、阿信、阿宏、阿樓及阿榮（丸仔榮）都取自嘉義市各家雞肉飯的店名；佩服原創團隊的創意及對嘉義市的用心，劇迷來拍攝場景朝聖時，也記得要到「司機」雞肉飯品嘗美食。

市府觀光新聞處長張婉芬表示，《華麗計程車行》回家回嘉戲劇主題展，3月23日至5月31日於嘉義之心城市願景館展出，展區開放時間為每周三至周五為12點至晚上8點，每周六、日為9點至下午5點。