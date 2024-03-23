台南社區登革熱誘卵桶指數上升 4月起查獲孳生源將開罰

台南近期天候有時短暫降雨又回暖，是病媒蚊適合生存的環境，台南市衛生局也發現，本周誘卵桶監測指數平均陽性率達6.43%，相較於上期5.84%小幅上升趨勢，為降低登革熱傳播風險，呼籲民眾應注意屋頂、防火巷及天溝等處巡倒清刷，另外，4月1日起針對查獲陽性孳生源者，將依法處罰鍰3千至1萬5千元。

衛生局表示，根據登防中心本周誘卵桶監測指數，平均陽性率達6.43%，相較於上期5.84%小幅上升趨勢，其中以歸仁區14.29%陽性率及平均卵粒數皆為本期最高；台南後續預計會吹起南風與西南風引起反潮現象及短暫降雨，加上回暖氣候，恐成為蚊媒適合生存的環境，將請各區多加注意環境巡查，降低孳生源的形成與降低登革熱傳播的風險。

此外，台南不少地區的防火巷有加設「天溝」，許多住戶天溝水槽因久未清理而長出青苔與小草，妨害排水功能造成天溝內積水，也因天溝位置高易被忽略，登防中心呼籲，民眾應定期檢查，避免天溝因雜物阻塞造成積水孳生病媒蚊。

衛生局強調，倘若社區誘卵桶陽性率連續2周陽性率大於60%，及總卵粒數超過500粒以上時，將插立宣導孳清旗，而化學防治是最後之手段，也提醒民眾，台南市自4月1日起，針對查獲陽性孳生源者，一律依傳染病防治法第25、70條規定，處罰鍰3千至1萬5千元不等，無改善期，民眾應清除積水容器，落實巡倒清刷才是最根本之道。