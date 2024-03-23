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台中魚市場打造10米「咪將」 百萬購物金大放送再抽日本機票
位於台中魚市場的「漁人町星光市集」，打造大型充氣裝置藝術「咪將」，還有主題式海洋充氣城堡，專屬系列童畫工作坊、16場舞台表演，近百攤美食與手作市集，並回饋民眾百萬購物金，專屬會員APP上線，下載註冊即贈購物金50元，4月祭出「月月抽日本來回機票」吸客，搶攻兒童節連假商機。
台中魚市場是中台灣最大的海鮮魚貨交易平台，去年9月打造「漁人町星光市集」，規劃118個日式木造攤位，作為青年品牌基地，吸引大批民眾前往朝聖，高峰時期單日湧入3萬人潮。
漁人町星光市集將於3月27日至4月28日推出購物金大放送，下載註冊會員，限定每周四、周五可享購物金優惠，現場破百格攤位美食響應回饋兌換，台中魚市場、潮港城國際美食館也響應送好禮，只要下載註冊就能收好禮。
漁人町星光市集4月1日至4月28日則舉辦「童丸節」，現場結合日本兒童節象徵的飄揚鯉魚旗相輝映，仿佛穿越時空，進入充滿古典和現代融合的奇幻世界，市集也特別為孩子打造整體高度10米的裝置藝術「咪將」，經過台中74號交流道就可欣賞。
另外，室內海洋城堡近6公尺長的無敵好玩海洋生物等，透過裝置藝術，帶兒童體驗藝術多元性與趣味。
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