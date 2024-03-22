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老人家不怕過馬路！南市新營3路口變身為「高齡友善」

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市新營區中正路3處路口完成「行人及高齡者友善示範區」，以延長綠燈秒數等讓長者行走更安心。圖／交通局提供
台南市新營區中正路3處路口完成「行人及高齡者友善示範區」，以延長綠燈秒數等讓長者行走更安心。圖／交通局提供

交通部道安會核定補助800萬元進行「行人高齡者友善示範區」，台南今年2月底在新營中正路3處路口施作完成，從放大型行人號誌、增加綠燈秒數及車道重新規畫等，讓長輩過馬路更安全；台南市人本交通促進協會表示肯定，但也提出幾點建議，包括增設行人庇護島、夜間照明等，讓行人過馬路更安全。

交通局表示，3處路口分別是中正路與綠川北街口(鄰綠都心公園、新營文化中心前)、中正路與三民路口(近新營國小側門)與中正路與武昌街口(新營國小與警察局前)。

選定新營中正路是因有金融、辦公商圈，以及新營國小，平日上、下班(學)皆有不少人潮和學童，尤其是綠川廊道景觀改造後，更吸引高齡長者在晨間和黃昏時分穿越中正路延著嘉南大排散步，因此交通局將中正路選為行人及高齡者友善示範區，改善路口標線與號誌設施，提升路口安全。

施作部分有硬體改善，改用放大型行人號誌，讓高齡者可更容易判讀秒數；行穿線退縮至路口斜坡道或者人行道，及騎樓整平。

軟體改善包括增加行人綠燈秒數，讓高齡者可安心通過路口，以高齡者合理步行速度與道路寬段核算行人通行秒數；車道也重新規畫， 重新施做道路鋪面的同時，將路口左轉車道調整為偏心式設計，讓開車的用路人更能依照直覺行駛，並留意路口人、車行進狀況。

台南市人本交通促進協會提出改善建議：①長者通過路口的速度較慢，可考慮增設行人庇護島，讓長者有時間停等，並防止切西瓜駕駛。②可將人行道或標線外推，使駕駛更容易看到有過路需求的行人，外推的標線同時可作為未來人行道的施作空間。

③應將車道寬度縮減，增加人行道寬度，並施作停車彎，供長者、孩童乘坐的車輛有空間安全的臨停上下車。④該路段夜間時段昏暗，可在此增設行穿線照明，讓駕駛更輕易的發現行人，提前煞車停讓。

交通局表示，將由交通管制科參考評估。

台南市新營區中正路3處路口完成「行人及高齡者友善示範區」。圖／交通局提供
台南市新營區中正路3處路口完成「行人及高齡者友善示範區」。圖／交通局提供
台南市新營區中正路3處路口完成「行人及高齡者友善示範區」。圖／交通局提供
台南市新營區中正路3處路口完成「行人及高齡者友善示範區」。圖／交通局提供
台南市新營區中正路3處路口完成「行人及高齡者友善示範區」。圖／交通局提供
台南市新營區中正路3處路口完成「行人及高齡者友善示範區」。圖／交通局提供
台南市新營區中正路3處路口完成「行人及高齡者友善示範區」。圖／交通局提供
台南市新營區中正路3處路口完成「行人及高齡者友善示範區」。圖／交通局提供

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