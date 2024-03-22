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嘉市文化路郵局前2樹倒壓車砸招牌 3棵皆移除
嘉義市歷史建築文化路郵局前3棵高大的小葉欖仁樹，棲息數百隻白鶺鴒，成為文化路觀光夜市特殊生態景觀，郵局拉皮工程完工，9日2棵小葉欖仁樹突倒下壓損2輛轎車及店家招牌，險些砸傷路過行人。立委王美惠質詢交通部，要求1周完成調查報告，賠償財損者。中華郵政提交調查報告，2棵樹強風吹倒，1棵搖搖欲墜，一併雇工移除。
針對9日文化路郵局前路樹倒塌事故與外牆施工，經調查，施工廠商為避免郵局前3棵路樹傾倒，施工期間已由施工人員以鋼管進行支撐輔助保護，但當日工程人員現場處理人行步道舖面整理時，2棵路樹因強風吹拂影響突然倒下。
造成路邊2輛轎車及部分攤商器具毀損，所幸無人員受傷，後續已由警方立案，財物損失部分將以施工廠商綜合營造保險支付賠償；另，現場所剩1棵路樹，也呈現搖搖欲墜情形，故一併雇工移除。
王美惠說，文化路郵局外牆工程延宕多時，內部規畫也欠缺郵政歷史推廣與展現，她先前已針對此失當處質詢，目前郵局已規畫將增加包括郵局文物展示區與親子休憩區，以利推廣郵局歷史文化，盼造福市民，便利來文化路觀光旅客。
中華郵政提報立法院營運計畫，委託專業顧問團隊就文化路商圈進行人文、市場調查，完成活化定位與空間規畫，1、2樓逾3千坪空間，1樓規畫精緻特產商店區大廳，隔間數個單元出租商業使用，帶動區域經濟發展，挑高大廳部分空間作公眾使用。
2樓規畫休憩、藝文展示、親子空間，展售，迴廊牆面可展覽畫作，可近距離欣賞歷史建築設計細節，近迴廊側規畫親子空間，最南側規畫郵政主題空間，展示在地郵政發展。外觀修復工程完成續拆除內部設施，預備招商作業。
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