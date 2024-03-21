與盧秀燕交流市政 黃敏惠考察台中大讚「已邁入國際水準」

嘉義市長黃敏惠率市府團隊，與台中市政府交流市政議題，雙方針對城市公園、環保及文創等分享經驗。盧秀燕說，她與黃同為女性首長，特別關注施政溫度與細膩處，在嘉義推動公車全面電動化，可見雙方對城市發展願景，難怪黃受市民愛戴支持。黃敏惠則說，台中城市治理已邁入國際水準，嘉義加入「中台灣區域治理平台」、「女性縣市長聯盟」，強強聯手，為民謀取最大福利。

黃敏惠今到台中考察，包含「美樂地計畫」、「台中捷運」等項目，並與盧秀燕、中市府團隊會談。盧秀燕說，黃施政「仁民愛物」，在環保、文化議題令人印象深刻。盧舉例，台中市電動公車數全國最多，但嘉義市公車則是「百分百」電動化，也是全國第一，雙方推動電動公車成效斐然。

盧秀燕更提到，上回參訪嘉義市立美術館時印象深刻，認為也需要有指標性頂尖美術館，而美術館、圖書館「雙館共構」的「綠美圖」也預計明年底完工，也向嘉義借將，請來原在嘉義市立美術館擔任館長的賴依欣，擔任台中市立美術館館長，因其專業表現經驗，可見嘉義市人才素養深厚。

黃敏惠說，此行收穫豐富，感受到台中進步、改變，要向中市府致敬，盧市府團隊相當用心，今考察時「知無不言、言無不盡」，分享在建設上如何突破困難，且在規畫前，如何整合跨局處資源，為台中真正帶來發展，認為台中城市治理已邁入國際水準。

黃敏惠表示，感謝嘉義市能加入「中台灣區域治理平台」、「女性縣市長聯盟」，基層同仁常有來往，已跳脫形式上的政治聯盟，大家共同努力互助，加乘的施政力量，攜手為人民謀求最大的福利。