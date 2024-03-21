遊客敲碗！西拉雅森活節4月登場 今年熱氣球加碼變5顆

西拉雅國家風景區管理處舉辦的「西拉雅森活節」邁入第4年，去年首度結合熱氣球嘉年華，活動3天吸引近5萬人次，為延續熱度，今年熱氣球規模加碼從3顆到5顆，搭配原有光雕音樂會，加上以寵物毛孩為主題的趣味運動會、扮裝走秀、鮮食DIY等活動，連續兩個周末登場，希望未來能想台東熱氣球節一樣成為固定活動，吸引遊客帶動地方觀光。

西拉雅官田遊客中心就在台1線省道旁，占地11公頃有廣大草原綠地，野餐、放風箏、帶小孩放電都很適合，4年前西拉雅風管處舉辦「西拉雅森活節」，包括草原音樂會、草原市集、毛孩運動會等頗受好評，去年加入熱氣球元素更是爆紅，遊客「敲碗」加碼，今年不負期待果然增加到5顆。

熱氣球是否能升空展演，可說完全取決於天氣狀況，西拉雅風管處處長徐振能說，今年觀光署與氣象署簽訂MOU，首個合作案就在此次活動，現場設置百萬等級的氣象觀測儀，可即時觀測高空到地面的天氣條件，包括溫度、風速等，確保熱氣球升空的安全性，還有氣象無人機的親子操作體驗。

西拉雅森活節熱氣球嘉年華在4月20、21日登場，有熱氣球升空繫留體驗，還安排嘻哈、獨立樂團兩大主題音樂祭，輪番登台熱唱，4月20日開幕日晚間6時30分更有熱氣球光雕音樂會，4月27、28日兩天則是「毛孩日」，有毛孩趣味運動會、毛孩走秀、毛孩鮮食DIY等內容，另外說故事、氣球魔術、劇團等親子演出。

西拉雅風管處指出，活動期間有5個熱氣球展演，每天上、下午各一場開放民眾搭乘升空飽覽嘉南平原美景，每人收費500元，每場限額160人，每天可供320人次搭乘，若現場風勢過大會視情況暫停。另外若入住烏山頭湖境會館、關子嶺儷景溫泉會館、關子嶺儷泉溫泉會館、柳營尖山埤渡假村、宇田商旅、贊美酒店、走馬瀨農場及仙湖農場等合作店家，可參加抽獎有機會獲得免費熱氣球搭乘券，詳情可上西管處網站及臉書粉絲專頁查詢。