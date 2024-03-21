台南捷運進度大躍進 第一期藍線綜規通過交通部審查

交通部今開委員會審查台南捷運第一期藍線綜合規畫案，台南市副市長葉澤山率市府團隊與會說明計畫內容與效益，爭取捷運建設加速推展，對前次委員會所提意見，就系統型式、建設經費分攤、軌道配置、緊急疏散措施、轉乘規畫等重大議題補充說明與討論，經委員會審查同意通過，並請市府再依委員會所提意見及經費分攤合理性妥適說明及修正後提報交通部，即可轉呈行政院審查，爭取核定市民引頸期盼的首條捷運建設，期能於2026年底動工。

交通局長王銘德表示，第一期藍線除綜合規畫經交通部委員會審查通過外，環評作業已於2月23日通過環境部專案小組審查，都市計畫變更案將進入市都委會專案小組審查程序，另交通局已同步啟動基本設計作業，待政院核定後，可無縫接軌，朝2026年動工目標邁進。

市長黃偉哲表示，第一期藍線為台南市進度最快也是最重要的捷運計畫，扮演連接台鐵、捷運藍線延伸線、紅線與綠線的骨幹角色，並串聯府城生活圈、沙崙綠能科學城及台南科學園區，形塑智慧運輸科技廊道，並促使台南躍昇為科技新都，特別感謝交通部委員會的重視與支持，在台南400帶給市民這個好消息，市府將積極爭取行政院核定綜合規劃，2026年底前動工、2031年通車營運為目標。

交通局說，第一期藍線行經本市永康區、東區及仁德等人口密集的發展核心區，連結沿線醫療、學校、娛樂、休閒、文藝及重大交通轉乘節點，全線長度約8.39公里，共設置10座高架車站及1座維修機廠，採高架跨座式單軌系統，將打造沿線為城市發展的綠色運輸新廊帶，提供市民更舒適、便捷、安全的交通運輸服務。

交通局表示，台南捷運優先路網除了第一期藍線外，交通部近期也將召開藍線延伸線可行性研究的審查會議，交通局正辦理綜合規畫以期縮短兩計畫建設期程，另深綠線、紅線與綠線可行性研究均積極趕辦中，將盡速完成並提送中央審議，加速本市捷運建設推動。