大隊接力奪冠卻因「跨班組隊」爭議無緣全國賽 嘉縣國中生抗議
嘉義縣東榮國中學生在臉書社群貼文抗議，18日拿到縣賽大隊接力比賽冠軍，卻被檢舉跨班組隊參賽不合規定，無法參加全國賽，全年努力白費；縣府教育處今天指出，已函請體育署解釋競賽規定。
東榮國中九年級學生昨天在臉書（Facebook）社群貼文抗議，他們經過一整年訓練，18日嘉義縣大隊接力比賽拿到冠軍，當大家以為可以代表嘉義縣去台東比全國賽，卻被跑第二名學校檢舉，合班參賽不合法，直接被主辦單位取消資格。
東榮國中學生指出，競賽規則寫說原則以「班」為單位，不得跨班參加，但若班級男生或女生人數不足8人，可跨班組隊；學校因班級人數比較少，女生人數不夠組一隊，所以依照辦法跨班組隊，但卻遭縣府人員說是違反規定，「把他們當猴子耍」。
教育處今天回應此事表示，東榮國中參加本次教育部普及化運動國中大隊接力比賽，學生團隊表現優異，縣府特此肯定，但因涉及競賽規程中組隊疑義，目前已函請教育部體育署解釋，成績部分有待體育署確認後才會公告。
教育處表示，整件事秉持公正公平立場處理，無偏袒任何一方。
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