相隔40年！「粉紅超跑」急轉再度從林內鄉入境
苗栗縣通霄鎮拱天宮白沙屯媽祖9天8夜徒步進香活動，邁入第4天，白沙屯媽再度從林內鄉入境，距離上次已相隔40年，中午「粉紅超跑」停駕林內火車站，現場人潮也擠爆周邊道路。有信眾拿著失蹤家人的大字報，求媽祖幫忙尋人，高喊場面令人鼻酸。
白沙屯媽祖網路電視台長駱調彬也指出，往年媽祖鑾轎多是從西螺大橋入境雲林，去年從彰化入境雲林時，路徑原本有望從林內鄉入境，孰料媽祖鑾轎在準備進入彰雲大橋時突然急轉彎，大甩尾往彰化溪洲方向前進，最後自西螺大橋入境。
他說，今天一早雲林林內鄉長劉姿言前往彰化二水求媽祖到林內繞境賜福，沒想到媽祖婆竟如她所願，路過林內鄉。根據紀錄，40年前媽祖也曾涉水過濁水溪，從林內入境雲林縣，當時進香團約200人，但今天初估至少20萬人簇擁鑾轎同行，場面更加盛大，幾乎擠爆彰雲大橋。
「請媽祖讓我弟弟劉某某回家！」一名女子拿著大字報高喊，原來她的弟弟劉姓男子22歲，13日疑在苗栗鯉魚潭水庫從事清淤工作時，說要廁所卻失蹤，警方研判可能不慎落水，但救難人員至今遍尋不著；劉男姊姊只好跪求媽祖幫她找回弟弟。
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