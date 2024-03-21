海軍敦睦艦隊將抵安平開放參觀 交通懶人包看這裡

2024年海軍敦睦遠航訓練支隊將於3月24、25日停靠台南安平商港，開放民眾免費登艦參觀，以平面、影音及立體展品等形式規畫10大展區，24日上午10點及25日下午2點，安排海軍官校鼓號樂隊、海軍樂儀隊及莒拳隊表演。市府提醒，活動期間僅開放新信路管制站供民眾出入，建議民眾搭乘大眾運輸前往。

市府表示，2024年海軍敦睦遠訓支隊遠訓任務，由海軍派遣油彈補給艦「532磐石軍艦」及康定級飛彈巡防艦「1206迪化軍艦」靠港，並特別在安平商港內增設，及增設M109艇、20機砲悍馬車、40機槍悍馬車、AAV7登陸戰車等裝備陳展。

今年敦睦支隊文宣館國內外展示以「多元、包容、祥和、自主」為主題，規畫時光迴廊、寶島風情、台灣精品、擬真軍藝館、國防館、敦睦紀實館、馳騁館、電競館、微縮模型館及原民館等十大展區。使民眾瞭解海軍建軍備戰整備現況，達到全民國防目標，也能達成人才招募、宣揚國威等任務。

預估吸引數萬民眾至現場參觀，市府推出「交通懶人包」，開放參觀時段：3月24日(日)至3月25日(一) 上午9點至下午3點，地點：安平商港第4、5號碼頭，也提出3項大眾運輸交通資訊 ：

搭乘高鐵再轉搭公車

高鐵台南站2號出口1號月台 → 高鐵快捷公車H31 → 小西門(大億麗緻) → 藍幹線、藍23、藍24、綠17 → 安平港站

H31上下車須刷卡，採段次收費，以高鐵為起終點的旅客免費搭乘

搭乘火車再轉搭公車

台鐵台南站 → 台南火車站(南站) → 藍幹線、綠17 → 安平港站

搭乘客運再轉搭公車