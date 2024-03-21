「白宮」變校圖 新住民走讀水林

雲林水林鄉水燦林小學的圖書館，是美國軍方與醫學界約半世紀前為配合人工牛乳營養試驗計畫，在學校興建的工作站，因兩層樓白色建築被鄉民稱為「白宮」，現已變成國小圖書館，這段歷史曾拍成紀錄片「再會啦白宮」；雲林婦幼關懷協會昨天帶領新住民前往參觀，了解這段消失的歷史，每個人感觸良多。

婦幼關懷協會執行長黃慧玲說，農業部前身、早年稱為農業復興委員會，民國50年代曾與美國海軍醫學研究所及美國約翰霍普斯金大學合作進行人工牛乳等營養研究計畫，在水燦林國小內興建白色外觀工作站；水林子弟導演李建成，還原當年時代背景拍成紀錄片，水林美軍營養工作站長達10年，忠實記錄被遺忘的戰後台美合作歷史，呈現感人的情誼及早年農村生活，紀錄片還拿下國外影展獎項。

移民署委由北港戶政事務所舉辦水林文化體驗營，昨開課，介紹水林鄉顏思齊開台史、古早美食手藝，雲林婦幼關懷協會讓新住民看完紀錄片，再進入「白宮」歷史現場，雖已成圖書室，新住民們了解台灣曾受美援的經過，直呼感受特別深刻。

縣府民政處長蕭德恕說，新住民透過深度文化之旅、藝術生態涵養，融入水林在地生活，讓她們打從心底愛上水林，異鄉變成家鄉。