新化果菜市場 電子化拍賣下月啟動

台南新化果菜市場目前為攤商自由買賣，南市農產運銷公司斥資1300萬元建置電子化拍賣系統，預計下月上旬啟用，以鳳梨打頭陣，先主打水果拍賣、視情況加入蔬菜拍賣；公司業務課長陳進興說，目前有意願加入拍賣的廠商約50家。有農民說，若可拍賣就不用北上，減少運輸成本。

陳瑞興指出，相關設備已進駐到拍賣中心，上周開始測試系統，拍賣人員也正教育訓練，中心將有理貨、會計、議價預約、統管人員，視交易量增加情形逐步增派員額，而4月啟動後，先以「議價」、「預約」等交易方式起頭，待工作人員熟稔電子系統，再啟動拍賣。

1名果農認為，相當看好果菜市場啟動拍賣作業，如此就不必將耕耘的心血，花大筆錢運送至北部拍賣，運輸成本能大幅降低，加上拍賣中心前的大型冷藏庫正在工程中，完工後會讓拍賣作業更有力。

陳瑞興也說，有意願加入拍賣市場的供應商逾30家、承銷商近20家，做為打頭陣的鳳梨，目前市場價格多以北農交易行情為主，新化果菜市場啟動拍賣，可提供盤商多1處批發據點，更可以從原產地直接取貨，減少交通成本，也有效助於減少碳足跡。