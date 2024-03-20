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都想選市長？台南龍眼開花差 2立委搶著關心
台南東山區龍眼產量居全國之冠，農民反映今年龍眼開花率奇差，估計不到去年同期3成，被外界視為民進黨下屆台南市長熱門人選的立委林俊憲、陳亭妃今天不約而同為農民請命，分別在立院質詢或會勘，讓外界隱約嗅出較勁意味。
市議員李宗翰前天已與林俊憲服務處人員走訪東山山區，農會總幹事余淑琴等多名農民哭訴，今年龍眼開花率恐不到去年3成，李宗翰等人允諾全力協助。
立委陳亭妃服務處今天也發布新聞稿指稱，最近陸續收到荔枝農、芒果農、龍眼農及各區農會陳情，龍眼開花率不到3成，疑肇因去年10月、11月下雨天數過長，土壤過濕，氣溫又過高，太晚進入涼溫狀態，讓龍眼、荔枝、芒果等果樹無法進入休眠，沒辦法長出花芽。
陳亭妃在立院質詢，要求農業部對荔枝、龍眼立即啟動災損補助公告，農業部代理部長陳駿季允諾配合辦理，立即進行荔枝、龍眼災損補助公告。
無獨有偶，立委賴惠員、林俊憲今下午也邀農業部農糧署、台南農業改良場、台南市政府農業局、東山區農會前往東山區嶺南里等會勘，現場9位東山區里長到場，賴惠員、林俊憲向農業部爭取天然災害現金救助。
農糧署副署長姚志旺說，近期確實有收到很多農民通報龍眼及荔枝未開花情形，農改場及相關單位已在記錄災損情形，目前看起來龍眼樹已長出鮮綠色嫩芽，未來要再開花機會不大，會用最快速度研擬天然災害現金救助標準後，由農業部公告天然災害救助辦法。
不便曝光的東山區林姓農戶苦笑說，林俊憲、陳亭妃投入民進黨南市市長初選態勢明朗，農損受到刻意關愛眼神，盼能落實減少損失。
「感謝民代關心，重視農民權益都歡迎。」余淑琴說，若未來下雨，龍眼花被雨水打落將會導致結果率可能不足1成，農民更血本無歸，盼農政單位速研議救助辦法。
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