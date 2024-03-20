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18年前就捐過！嘉市万旌企業再捐380萬元救護車

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義市善心企業捐贈救護車，由市長黃敏惠（右二）代表受贈。記者李宗祐／攝影
嘉義市善心企業捐贈救護車，由市長黃敏惠（右二）代表受贈。記者李宗祐／攝影

嘉義市經營宗教用品万旌企業公司，雖然奔波經商於兩岸，但家族善心從不落人後，今天捐贈嘉義市消防局「謙美2號」救護車及相關設備，嘉義市長黃敏惠代表受贈，並回贈救護車紀念模型及感謝狀表彰善行義舉。

市長黃敏惠表示，万旌企業多年來積極投入社會公益，董事長蔡至展感念母親蔡魏水蘭一輩子相夫教子辛苦付出，特別以母親名義捐贈救護車1輛並命名為「謙美2號」（謙美為董事長祖父母名字各取1字），提升嘉義市緊急救護能量及服務品質，也讓愛不斷傳承。

今年1月間蔡姓市民打球期間經救護車及時護送醫院救回一命，今天他出席捐贈會場現身說法，感謝救護人員，讓他又有活力能在喜愛的球場中打球。當天救護隊員李維軒獻花致意。

万旌企業公司18年前即捐贈「謙美1號」救護車，當時造價200多萬元，18年後今天再捐贈「謙美2號」救護車，造價380餘萬元，設備更新功能更齊全，為市消防增添消防救護利器。

消防局長郭立昌表示，嘉義市去年緊急救護出勤17794件，平均每月救護勤務1483件，救護量龐大，救護車有其迫切需求；「工欲善其事，必先利其器」，在各界善心人士捐助、救護人員訓練有素，不斷提升救護服務品質，去年緊急救護OHCA急救成功率上升8.39%，康復出院率（非六都）更達全國排名第2名，也分別在2019年、2022年榮獲消防署救護績優團體丙組銀質獎、2020年榮獲團體丙組金質獎。

嘉義市善心企業捐贈救護車「謙美2號」。記者李宗祐／攝影
嘉義市善心企業捐贈救護車「謙美2號」。記者李宗祐／攝影
嘉義市善心企業捐贈救護車。記者李宗祐／攝影
嘉義市善心企業捐贈救護車。記者李宗祐／攝影

嘉義 救護車 黃敏惠

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