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千呼萬喚！台南安平漁港跨港大橋下月開工 拚2027年完工

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
安平漁港跨港大橋（示意圖）下個月終於要開工了。圖／台南市工務局提供
安平漁港跨港大橋（示意圖）下個月終於要開工了。圖／台南市工務局提供

歷經多次流標的安平漁港跨港大橋終於要開工了！台南市政府工務局今天在市政會議指出，該項工程預定4月20日開工、2027年12月21日完工，總預算23.4億元，包括用地費1.45億元及工程費21.95億元，工程費並由中央補助79%、地方自籌21%。

市長黃偉哲感謝內政部國土管理署大力補助，並指出安平跨港大橋是市民引頸期盼許久的建設，是台南市「四橫三縱」道路網的重要環節之一，完工後將打通安平地區的任督二脈。

黃偉哲指示工務局注意施工品質，務求如期如質完工，也請交通局協助海陸交通與人行空間順暢，以求在工程期間盡可能減少對社區與漁港的影響。

工務局表示，為解決安平舊城區交通問題，並提供四草大道快速連接台86快速道路的方案，而有了興建安平漁港跨港大橋的計畫。該跨港大橋由城平路跨越漁港航道銜接至永華路，工程範圍全長約1010公尺，其中橋長620公尺、橋面連同側道總寬32公尺。

值得一提的是，跨港大橋的橋梁採景觀橋設計，造型橋墩結合台江候鳥意象，設計考量臨近海邊耐久使用因素，採輕量化的鋼筋混凝土橋，橋梁上設置人行道、觀景平台，並設有夜間光雕設備，兼具交通便捷與觀光發展雙重效益。

人行道 港大

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