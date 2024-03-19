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蔡易餘：嘉縣府每個環節處理到位 才讓台積電落腳

中央社／ 嘉義縣19日電
立委蔡易餘（右）分享他與台積電總裁魏哲家今年2月的合照。圖／蔡易餘提供
立委蔡易餘（右）分享他與台積電總裁魏哲家今年2月的合照。圖／蔡易餘提供

民進黨立委蔡易餘今在臉書貼出今年2月與台積電總裁魏哲家合影；他說，終於可分享台積電到嘉義縣設廠訊息，縣府經過半年多努力處理每個環節，台積電才擇址在嘉義。

蔡易餘告訴中央社記者，半年多來在中央幫忙下，嘉義縣長翁章梁與縣府團隊將每一個設廠要注意的環節處理到位，台積電才能在短期內擇址嘉義科學園區設CoWoS先進封裝廠。

蔡易餘說，要短期引進台積電設廠，必須進行地目變更、評估環差、所需水、電及建設再生水廠等環節，縣府都一一解決，無延宕。

此外，台積電要在嘉義設廠的訊息，縣府之前完全保密，雖然外界傳聞不斷，都尊重台積電要求，不透露任何消息，直到昨天中央、縣府、台積電代表會商後才一同公布，今天蔡易餘也在臉書分享他和翁章梁、前立委陳明文、立委陳冠廷日前一起拜訪魏哲家時，他與魏哲家的合影。

蔡易餘強調，台積電在嘉義設廠要感謝行政院副院長鄭文燦、經濟部長王美花及國科會主委吳政忠的大力協助；「台積電落腳嘉義，嘉義開始起飛」。

鄭文燦昨天在嘉義縣政府宣布，台積電將在嘉義科學園區新設2座CoWoS先進封裝廠，首座近期動工，預估117年量產。

台積電 嘉義 蔡易餘

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