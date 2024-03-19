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外來種銀合歡釀生態浩劫 嘉縣議員籲剷除

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義縣議員黃啟豪指出，如果不重視外來種銀合歡問題，將造成本土生態浩劫。圖／黃啟豪提供
嘉義縣議員黃啟豪指出，如果不重視外來種銀合歡問題，將造成本土生態浩劫。圖／黃啟豪提供

嘉義縣朴子溪新港鄉月眉潭橋至六興橋段約7公頃高灘地遭銀合歡樹入侵，由於樹種會分泌含羞草毒抑制本土植物生長，減低生物多樣性，嚴重影響本土生態，議員呼籲有關單位重視；今天縣議員黃啟豪、水利署第五河川分署會勘，將於汛期來臨前進行剷除。

縣議員黃啟豪於縣議會臨時會提案，建請縣府轉請水利署第五河川分署儘快清除朴子溪新港鄉月眉潭橋至六興橋段高灘地的銀合歡樹，以免阻礙朴子溪水流，同時防阻銀合歡樹以「毒素」掠地，造成生態浩劫。今天上午黃啟豪與五河分署正工程司葉人瑞等人前往朴子溪月眉潭橋沿堤防道路會勘。

葉人瑞表示，從月眉潭橋至六興橋的朴子溪高灘地長約3公里，寬約20餘公尺，換算這段的高灘地面積約7公頃，高灘地內的銀合歡樹的數量相當多，有剷除的必要性與立即性，會於今年汛期來臨前，進行剷除作業。

黃啟豪表示，「國際自然保育聯盟」將銀合歡樹列名世界百大外來入侵種，台灣海拔3千公尺以下的許多山區、河邊、荒地，都深受其害，主要是因為銀合歡樹樹根會分泌出「含羞草毒」，抑制週遭植物生長，導致銀合歡樹入侵的地域形成單一林帶，減低生物多樣性。

黃啟豪說，銀合歡樹以「毒素」掠地，若放任不剷除，每株銀合歡每年大約形成7百至1千個果莢，每個果莢大約含有10至20粒種子，每年單株銀合歡樹大約製造出1萬至2萬粒種子，一旦落地自然繁衍，後果不堪設想。

嘉義縣議員黃啟豪（右）與水利署人員會勘現場。圖／黃啟豪提供
嘉義縣議員黃啟豪（右）與水利署人員會勘現場。圖／黃啟豪提供

朴子溪 議員 黃啟豪

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