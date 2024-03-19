回頭浪子贈米善舉10年逾2萬戶受惠 今年再贈4千戶

50歲陳原啟從小因家境清寒，嘗過挨餓受凍的日子，更曾年少誤入歧途，在母親感召下，陪她一起在餐館工作，直至媽媽去世才悔悟痛改前非，十數年前發起贈米關懷中低收與獨老等，至今已超過2萬戶，共捐出逾2萬公斤白米，今年邁入第11屆，選在關廟區舉行，不過因今年米價上漲，擔心無法達成目標，盼各界共襄盛舉。

陳原啟是台南中西區人，從小父母離異，媽媽獨力養育3名孩子，因家境清寒，了解挨餓受凍的苦，曾因年少輕狂誤入歧途。最終在母親的影響下浪子回頭，媽媽生前叮嚀「受過許多人的幫助，要幫助窮人。」10多年前他成立國際養心茶會公益團體，目前兩岸有47個分會，愛心足跡遍布台南歸仁、柳營，也擴展至高雄岡山、台北、台中、台東。

陳原啟說，最難忘的捐贈經驗大約在2014年在永康贈米那一次，當年適逢選舉，因一位市議員助理好心協助把剩下的5包米捐贈給中低收入戶，卻被檢察官以「涉嫌賄選」名義傳喚、調查，經過一夜才放出來，後來不起訴。他笑笑說「全世界大概少有人像我這樣，做公益做到被關的。」至今想來雖還是很嘔，不過愛心行動不能因此打斷。

愛心活動因新冠疫情停辦3年，今年恢復辦理，由關廟分會會長簡志雄主辦。簡表示，他雖只經營小本生意，但愛心不落人後，將在6月8、9日舉行，目前估有2213戶受惠，希望達成贈與4000戶的目標。今年碰到米價調整，目前1包5公斤的米要300元，比往年漲1成，4000海外目標雖高，仍盼大眾響應。