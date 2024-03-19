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民進黨台中市黨部主委5月改選 3落選立委無意願
民進黨台中市黨部主委5月改選，現任主委李天生任期已2屆，依規定不能再連任。對於未來主委人選，據了解，目前僅市黨部評議委員召集人許木桂有意願，他屬於英派，但其他包括正國會、新系等其他派系尚未有明確人選。
對於未來的主委，李天生說，民進黨在本屆立委選舉有3位立委落選，景況較低迷，加上接下來要面對市長、市議員及里長的三合一選舉，責任重大，雖有人建議可由落選立委出任，但他徵詢後，3人並無意願。
至於下屆可能的市長參選人蔡其昌、何欣純，也都表明自己不會參選，目前也都未推出人選。他曾徵詢蔡其昌，蔡說希望下任主委要能承擔2026市長、市議員及里長的三合一選舉，並能扮演桶箍角色，把大家團結在一起。
何欣純昨晚在太平舉辦何欣純之友會，席開30桌，場面浩大，顯示豐沛基層實力。有人猜測是否有何政治意涵？但據了解，這僅是當地何欣純之友每3個月的例行聚會，對市黨部主委一事並無著墨，倒是與會不少人都勸進何欣純未來要替民進黨拿回市長寶座。
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