快訊

支付不便將有解？ 陸央行開放赴華人士用數位人民幣

汪小菲笑容滿面現身法院 傳娶台籍女友「很喜歡這邊會常來」

T1聯盟／籃球「攻戰」大巨蛋歷史之爭 門票350元至4000元

聽新聞
test
0:00 / 0:00

民進黨台中市黨部主委5月改選 3落選立委無意願

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
立委何欣純昨晚在太平舉辦何欣純之友會，席開30桌，場面浩大。圖／民眾提供
立委何欣純昨晚在太平舉辦何欣純之友會，席開30桌，場面浩大。圖／民眾提供

民進黨台中市黨部主委5月改選，現任主委李天生任期已2屆，依規定不能再連任。對於未來主委人選，據了解，目前僅市黨部評議委員召集人許木桂有意願，他屬於英派，但其他包括正國會、新系等其他派系尚未有明確人選。

對於未來的主委，李天生說，民進黨在本屆立委選舉有3位立委落選，景況較低迷，加上接下來要面對市長、市議員及里長的三合一選舉，責任重大，雖有人建議可由落選立委出任，但他徵詢後，3人並無意願。

至於下屆可能的市長參選人蔡其昌何欣純，也都表明自己不會參選，目前也都未推出人選。他曾徵詢蔡其昌，蔡說希望下任主委要能承擔2026市長、市議員及里長的三合一選舉，並能扮演桶箍角色，把大家團結在一起。

何欣純昨晚在太平舉辦何欣純之友會，席開30桌，場面浩大，顯示豐沛基層實力。有人猜測是否有何政治意涵？但據了解，這僅是當地何欣純之友每3個月的例行聚會，對市黨部主委一事並無著墨，倒是與會不少人都勸進何欣純未來要替民進黨拿回市長寶座。

何欣純 民進黨 立委選舉 蔡其昌

延伸閱讀

民進黨中市黨部主委改選挺誰？蔡其昌未表態：樂觀其成

院會昨開天窗 蔡其昌經驗談：上屆若像韓國瑜一路唱名 藍委肯定抓狂

卸任正副院長轉陽春立委有禮遇 黃國昌喊廢除

中職／蔡其昌雙棲身分看桃園球場 點出球迷最在意的事

相關新聞

外來種銀合歡釀生態浩劫 嘉縣議員籲剷除

嘉義縣朴子溪新港鄉月眉潭橋至六興橋段約7公頃高灘地遭銀合歡樹入侵，由於樹種會分泌含羞草毒抑制本土植物生長，減低生物多樣性...

認明一標章 台南蘇丹紅食安標章今上路

近期蘇丹紅食安事件引發各界關注，台南市政府日前宣布推動蘇丹紅安全標章，今由市長黃偉哲公布標章圖樣，並邀集30多家食品工會...

蘭展首度「雙展」 黃偉哲：外銷訂單逾115億創20年新高

「第20屆台灣國際蘭展暨第23屆世界蘭展」今年首度以雙展模式，在台南後壁與高鐵區登場，為期16天的兩大盛會，每天都吸引破...

回頭浪子贈米善舉10年逾2萬戶受惠 今年再贈4千戶

50歲陳原啟從小因家境清寒，嘗過挨餓受凍的日子，更曾年少誤入歧途，在母親感召下，陪她一起在餐館工作，直至媽媽去世才悔悟痛...

嘉義縣推公廁智慧化 裝人流及異味偵測器即時清潔

公共廁所清潔是公部門必須面對問題，阿里山觸口遊客中心旺季每天約有6千多名遊客，補充廁紙、清潔頻率隨遊客數高低改變，嘉義縣...

台南復興國小臉書粉團遭駭 南市將通訊軟體納資安管理規範

台南市東區復興國小臉書粉絲網頁日前遭駭客入侵盜用，刊登火辣美女騷首弄姿影片，南市議員蔡筱薇今建議提升資安力 ，教育局表示...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。