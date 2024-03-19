曾被選林志玲結婚伴手禮 台南東成醬油遭爆「非自釀」 業者駁斥

1958年創立生產100%純釀造豆油、名聞超過一甲子的台南市東成醬油遭爆料，指是「向萬家香等醬油大廠購買基底醬油調味，再貼上東成商標對外販售」，並非所標榜的古法釀造。東成醬油鄭姓董事長特助表示，爆料內容並非事實，公司正在整理相關資料、完成後會對外說明。

爆料指出，創辦人鄭登奇一直遵照古法煉製醬油，不料他過世後，東成二代接班後不再自釀，而是向醬油大廠購買。

東成醬油成立66年生產醬油與醬油膏、豆瓣醬、辣椒醬等相關附屬產品，以「遵古法製成」打響知名度，名模林志玲結婚時，台南市政府還選在地的東成醬油作伴手禮，更是聲名大噪。

地方流傳東成創辦人鄭登奇幼年遠赴日本求學，二次大戰後回故鄉台南，因得到日本一家老醬油廠獨門配方，生產的醬油風味獨具，早已是台南新化地方知名特產。