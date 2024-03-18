企業捐助聽器 嘉市千名聽損者受惠

關注聽力健康、長期捐助公益的元健天籟列車創辦人吳志賢與扶輪社等團體，與嘉義市政府合作，上午舉辦捐助助聽器活動，捐助每台市價1萬2千元助聽器1千台，為嘉義市有聽力障礙的民眾；嘉義市長黃敏惠感謝善心團體凝聚社會力量，造福嘉義市聽損者。

市長黃敏惠表示，天籟列車開始至今已和18個縣市政府及超過15個民間團體合作，贈出約12000台助聽器，可以說是「助聽器國家隊」，如今天籟列車駛進嘉義市，捐贈千台助聽器，嘉惠因年歲漸增而產生聽力障礙的民眾，與市府同心攜手，佈建「全齡共享、世代宜居」的社會環境。

創辦人吳志賢表示，很多人對其他器官退化情形非常敏銳，但是耳朵退化無感，台灣有很好的健保制度，卻有很低的助聽器適配率，希望透過這樣社會責任活動，提升適配率，幫助聽力復健，降低醫療成本。