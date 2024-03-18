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企業捐助聽器 嘉市千名聽損者受惠

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
提供免費聽力測試。圖／嘉義市政府提供
提供免費聽力測試。圖／嘉義市政府提供

關注聽力健康、長期捐助公益的元健天籟列車創辦人吳志賢與扶輪社等團體，與嘉義市政府合作，上午舉辦捐助助聽器活動，捐助每台市價1萬2千元助聽器1千台，為嘉義市有聽力障礙的民眾；嘉義市長黃敏惠感謝善心團體凝聚社會力量，造福嘉義市聽損者。

市長黃敏惠表示，天籟列車開始至今已和18個縣市政府及超過15個民間團體合作，贈出約12000台助聽器，可以說是「助聽器國家隊」，如今天籟列車駛進嘉義市，捐贈千台助聽器，嘉惠因年歲漸增而產生聽力障礙的民眾，與市府同心攜手，佈建「全齡共享、世代宜居」的社會環境。

創辦人吳志賢表示，很多人對其他器官退化情形非常敏銳，但是耳朵退化無感，台灣有很好的健保制度，卻有很低的助聽器適配率，希望透過這樣社會責任活動，提升適配率，幫助聽力復健，降低醫療成本。

市府社會處長李思賢表示，元健天籟列車助聽器免費領用方式，須設籍本市且65歲以上長者，或持第2類（聽覺功能障礙者）身心障礙證明者，於今年12月31日前持里長或身障團體發放的宣傳單張至元健大和直販公司嘉義東區旗艦店（嘉義市東區中山路224號1樓，電話：05-3204020）預約做聽力檢測，如雙耳聽損達60至90分貝者，該公司將免費贈送一台耳寶助聽器。

元健天籟列車與扶輪社等善心團體，與嘉義市政府合作，上午舉辦捐助助聽器活動，會後大合照。圖／嘉義市政府提供
元健天籟列車與扶輪社等善心團體，與嘉義市政府合作，上午舉辦捐助助聽器活動，會後大合照。圖／嘉義市政府提供
元健天籟列車與扶輪社等善心團體，與嘉義市政府合作，上午舉辦捐助助聽器活動。圖／嘉義市政府提供
元健天籟列車與扶輪社等善心團體，與嘉義市政府合作，上午舉辦捐助助聽器活動。圖／嘉義市政府提供

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