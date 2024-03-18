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台積電封裝落腳嘉義！黃敏惠：兌現輕軌帶動大嘉義發展

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義市長黃敏惠（左）樂見台積電落腳嘉義，希望中央早日兌現嘉義輕軌建設承諾，帶動整體區域發展。圖為下午出席南投女力活動照片。圖／嘉義市政府提供
嘉義市長黃敏惠（左）樂見台積電落腳嘉義，希望中央早日兌現嘉義輕軌建設承諾，帶動整體區域發展。圖為下午出席南投女力活動照片。圖／嘉義市政府提供

台積電先進封裝廠今天上午行政院副院長鄭文燦宣布落腳嘉義縣，屬共同生圈的嘉義市因外溢效果未來也會受益；嘉義市長黃敏惠樂見其成也希望中央早日兌現嘉義地區輕軌建設承諾，帶動整體區域發展。

嘉義市長黃敏惠表示，很高興台積電先進封裝廠（CoWoS）確定進駐嘉義科學園區，嘉義市有深厚的歷史及文化底蘊，有優質且豐沛的教育資源，有良好的醫療及長照設施，住商活動與生活機能充足，歡迎成為嘉義市的戶籍或關係人口，合力打造共同生活圈的繁榮與進步。

黃敏惠表示，隨著嘉義科學園區等產業園區陸續啟動，未來來往嘉義市與周邊產業地區的生活圈交通需求會越來越高。新竹科學園區交通議題殷鑑不遠，相關的交通建設一定要走在前面。

她表示，嘉義市超前部署，預為規畫聯結高鐵、台鐵的輕軌建設，以及三橫三縱三環的道路路網，銜接串連市區住商及周邊工業區及科學園區的土地使用發展，滿足未來產業生活圈的居民、觀光旅客、商務人士等交通需求，希望中央務必重視，協助地方先將交通建設做好，早日兌現嘉義地區的輕軌建設承諾，才有助於人才進駐，帶動整體區域發展。

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