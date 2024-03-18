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樹屋標成「tree mouse」南市議員批貽笑大方 市府：已修正

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市安平樹屋是觀光客來台南必到景點，市議員李啟維指出，有民眾反應路標指示英譯把樹屋tree house寫成tree mouse「樹鼠」。圖/李啟維提供
台南市安平樹屋是觀光客來台南必到景點，市議員李啟維指出，有民眾反應路標指示英譯把樹屋tree house寫成tree mouse「樹鼠」。圖/李啟維提供

台南市安平樹屋是觀光客來台南必到景點，市議員李啟維指出，有民眾反應路標指示英譯把樹屋tree house寫成tree mouse「樹鼠」，建議市府相關單位應盡速改正避免「貽笑大方」。

交通局長王銘德表示，迎接台南400及台灣燈會，在燈會前有對斑駁的交通標示牌換新設置，可能是量大，工人沒注意而疏忽，昨天已拆下修正並裝回去。

李啟維指出，安平樹屋北岸鹽水溪就是大航海時代熱蘭遮城港口，樹屋位於德記洋行後面，原是德記洋行的倉庫，大約建於十九世紀末及日治初期，此處曾是「大日本鹽業株式會社」出張所倉庫，陳水扁擔任總統時，通過安平港歷史風貌園區觀光客倍增計畫，前市長許添財利用自然環境整理成樹屋，現成為觀光打卡熱門景點，民眾說路標有誤沒有發現應檢討。

李啟維說，政府口口聲聲要國際化，安平樹屋每天出入的觀光客那麼多，還有那許多工作人員竟然沒有發現，如果每個人都有基本羅馬拼音音能力，可能就不會發生這樣錯誤，一開始可能是做路標工人把h看成m，但差一字就有天壤之別，也會成為「笑」話。

李啟維表示，類似情形多，有一次在路邊看到一家「興」什麼公司看板，明明應拼成Sin才對，卻拼反了拼成「Nis」 ，「可見我們學習母語或任何語言，羅馬拼音才能和世界接軌國際化」。

台南 李啟維 羅馬拼音

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