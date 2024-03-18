嘉縣龍宮橋引道 斥資5800萬整修

嘉義縣道161線上的龍宮橋為布袋新塭、新岑地區重要聯外橋梁，老舊屬危橋，耗資8000多萬元去年完成改建，因連接省道台17線的路面逢雨淹水、地基下陷，縣府再獲核定5800萬元預算整修。縣長翁章梁昨天視察，布袋鎮長蔡瑋傑反映希望改善後路面更平坦，翁說，會監督施工品質，讓居民出入平安。

連接龍宮橋與台17線的161線，先前路面多處破損，甚至出現天坑，擋土牆老舊滲水；蔡瑋傑說，希望引道工程做好後，路面柏油鋪設得更平坦，讓交通順暢。

縣府建設處表示，龍宮橋原面臨嚴重的結構問題，特別是主構件的混凝土剝落、鋼筋鏽蝕，改建將橋梁抬高2公尺，也增加混凝土強度及保護層厚度，以防止鹽害侵蝕，去年3月完工。

建設處指出，龍宮橋引道也因急降雨會淹沒路面等問題，須配合橋梁一同進行提高與加固，預計改建長度268公尺，將採半重力式擋土牆結構，提升防滲漏水問題，引道工程完成會提升橋的整體結構安全，延長使用年限、減少維護成本。

翁章梁說，龍宮橋和引道是地方出入很重要的基礎設施，視察時檢視工程進度與品質，也聽取地方意見，有缺失會做改善。