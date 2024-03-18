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雲林北港進香 登國家重要民俗

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林報導
北港朝天宮繼「北港迓媽祖」之後，再次以「北港進香」獲列國家重要民俗，縣長張麗善（右三）昨到朝天宮貼紅榜祝賀。記者蔡維斌／攝影
北港朝天宮繼「北港迓媽祖」之後，再次以「北港進香」獲列國家重要民俗，縣長張麗善（右三）昨到朝天宮貼紅榜祝賀。記者蔡維斌／攝影

雲林每年農曆過年起3個月，到北港進香的信眾達數百萬人，使「北港進香」獲文化部登錄為國家重要民俗，並指定財團法人北港朝天宮為保存者，縣長張麗善昨天前去朝天宮貼紅榜恭賀；另，也列屬國家重要民俗的六房媽，由理事長徐萬成擲筊，擇定國曆5月18日舉行過爐遶境慶典，將從虎尾鎮過溪股過爐至斗南股。

張麗善表示，北港朝天宮迎媽祖早已獲列雲林第1個國家重要民俗，如今「北港進香」再入榜，連同馬鳴山五年千歲五年大科、口湖牽水（車藏）及六房媽過爐，雲林已有5項宗教活動登錄為國家重要民俗，足見文化底蘊豐厚。

張麗善到朝天宮貼紅榜祝賀，她也指出，「北港進香」清代延傳至今，反映出台灣民間媽祖信仰的影響力，百年進香史更呈現地方集體記憶與認同，更成為全台媽祖信仰的典範。

朝天宮董事長蔡咏鍀說，北港進香較特別是來進香的不只有媽祖，包括上帝爺公、關聖帝君、土地公、太子爺等也都會來，可說是全台僅有。

同樣列屬國家重要民俗的雲林六房媽祖沒有固定廟宇供奉，每年由各股建造紅壇供奉，明年將由斗南股輪值，斗南股烏瓦磘紅壇迎請「六房媽祖正駕」，並由中華民國六房媽會理事長徐萬成擲筊，決定5月18日（農曆4月11日）清晨起駕過爐，將從虎尾鎮過溪股溪埔仔廍紅壇「搬家」至斗南鎮斗南股烏瓦磘紅壇供奉1年。

北港朝天宮 土地公 媽祖 張麗善 遶境 雲林

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