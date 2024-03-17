影／路權團體為友善行人發聲 指控雲林斗六水舞圓環交通缺失

國內路權團體今天同步發動7縣市展開抗議並提出5大訴求，要求還給行人友善行走空間，雲林縣今天也有民眾聚集斗六市圓環，繞行圓環一周即發現諸多問題，包括部分路口未畫設行穿線、騎樓空間未能還給行人、道路與騎樓銜接處未設斜坡等缺點，指縣府改建水舞圓環卻疏忽友善行人空間，縣府表示將會同相關單位會勘後再進行改善。

雲林路權團體發起人張哲誠今天號召20多人聚集斗六市人車最多的市中心圓環，提出5大訴求，包括道路工程要改善、配套措施要規畫，即在路口、行人穿越線、人行道違停及併排臨停載客，都應取締，並應規畫避車彎、卸貨區等，此外，建立高齡或不適任駕駛回訓制度、交通執法要改革、退回微罪不記點修法草案，期待政府在取消受理微罪檢舉，應增加基層人力。

今天除了路權團體人員參加，也有部分民眾自發性參與，斗六賴姓婦人帶著小孩參加路權遊行，她說，年輕時沒感覺道路規畫不善對行人的影響，有孩子以後上街，騎樓被占用走不了，走在路旁車子呼嘯而過，牽著孩子心驚膽戰，才深深感覺友善行人空間的重要，因此才站出來參加路權訴求。

張哲誠說，光走斗六圓環一圈就發現許多問題，除了行穿線不完善缺乏保護行人機制，騎樓不是被占用就是高高低低，圓環的邊線和騎樓間還有很大空間，卻沒有規畫人行道，縣府花了3800萬元做了圓環水舞，不就是為了吸引人來看，卻疏忽了友善行人應有的空間規畫，令人無奈。