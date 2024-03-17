快訊

獨／「我不能沒有女人！」雷洪昔擁6妻妾 為情賭輸認錯揭問題

持續探底！日月潭水情創今年新低 驚現「巨魚」困淺灘

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／路權團體為友善行人發聲 指控雲林斗六水舞圓環交通缺失

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
雲林路權團體指控斗六水舞圓環有諸多缺失，缺乏友善行人空間的規畫。記者蔡維斌／攝影
雲林路權團體指控斗六水舞圓環有諸多缺失，缺乏友善行人空間的規畫。記者蔡維斌／攝影

國內路權團體今天同步發動7縣市展開抗議並提出5大訴求，要求還給行人友善行走空間，雲林縣今天也有民眾聚集斗六市圓環，繞行圓環一周即發現諸多問題，包括部分路口未畫設行穿線、騎樓空間未能還給行人、道路與騎樓銜接處未設斜坡等缺點，指縣府改建水舞圓環卻疏忽友善行人空間，縣府表示將會同相關單位會勘後再進行改善。

雲林路權團體發起人張哲誠今天號召20多人聚集斗六市人車最多的市中心圓環，提出5大訴求，包括道路工程要改善、配套措施要規畫，即在路口、行人穿越線、人行道違停及併排臨停載客，都應取締，並應規畫避車彎、卸貨區等，此外，建立高齡或不適任駕駛回訓制度、交通執法要改革、退回微罪不記點修法草案，期待政府在取消受理微罪檢舉，應增加基層人力。

今天除了路權團體人員參加，也有部分民眾自發性參與，斗六賴姓婦人帶著小孩參加路權遊行，她說，年輕時沒感覺道路規畫不善對行人的影響，有孩子以後上街，騎樓被占用走不了，走在路旁車子呼嘯而過，牽著孩子心驚膽戰，才深深感覺友善行人空間的重要，因此才站出來參加路權訴求。

張哲誠說，光走斗六圓環一圈就發現許多問題，除了行穿線不完善缺乏保護行人機制，騎樓不是被占用就是高高低低，圓環的邊線和騎樓間還有很大空間，卻沒有規畫人行道，縣府花了3800萬元做了圓環水舞，不就是為了吸引人來看，卻疏忽了友善行人應有的空間規畫，令人無奈。

雲林縣府工務交通處長汪令堯指出，有的市區道路權責屬於斗六市公所，既然路權團體有提出相關缺失意見，將擇期會同公所等相關單位會勘後再進行改善。

雲林路權團體指控花3800萬元修復的水舞圓環有諸多缺失，缺乏友善行人空間的規畫。記者蔡維斌／攝影
雲林路權團體指控花3800萬元修復的水舞圓環有諸多缺失，缺乏友善行人空間的規畫。記者蔡維斌／攝影
雲林縣路權團體今天號召在斗六市圓環遊行，訴求還給行人友善空間，控訴停止交通惡法。記者蔡維斌／攝影
雲林縣路權團體今天號召在斗六市圓環遊行，訴求還給行人友善空間，控訴停止交通惡法。記者蔡維斌／攝影
有媽媽也帶著孩子參加路權遊行，為孩子行的安全爭取權益。記者蔡維斌／攝影
有媽媽也帶著孩子參加路權遊行，為孩子行的安全爭取權益。記者蔡維斌／攝影
路權團體指控斗六圓環綠有綠色行穿線卻少了保護措施。記者蔡維斌／攝影
路權團體指控斗六圓環綠有綠色行穿線卻少了保護措施。記者蔡維斌／攝影

斗六 行人 路權

延伸閱讀

「微罪不舉」路權團體串連高雄抗議 議員：中央搞錯重點

路權團體7縣市快閃喊擋修惡 駕駛團體喊話別成人車對立

重劃區未畫停車彎挨批打假球 路權團體籲中央強制規範

路權團體批微罪不記點鴨霸 台北場300人快閃喊擋修惡草案

相關新聞

影／路權團體為友善行人發聲 指控雲林斗六水舞圓環交通缺失

國內路權團體今天同步發動7縣市展開抗議並提出5大訴求，要求還給行人友善行走空間，雲林縣今天也有民眾聚集斗六市圓環，繞行圓...

他中台南購物節「1公斤金磚」價值225萬 百萬油電車等中獎名單出爐

2023台南購物節今天在新光三越台南新天地抽出壓軸大獎，市長黃偉哲從近6000萬組抽獎序號抽出價值225萬元、重1公斤的...

3月瘋媽祖！北港進香獲登錄國家重要民俗 六房媽過爐日期出爐

雲林縣「北港進香」獲文化部登錄為國家重要民俗，指定財團法人北港朝天宮為保存者，成為縣內第5個、全國第23項重要民俗，縣長...

雲林北港進香登錄國家重要民俗 張麗善貼紅榜恭賀

雲林縣民俗「北港進香」登錄為國家重要民俗，並認定北港朝天宮為保存者，北港朝天宮也成為全台唯一傳承2項重要民俗的保存者，雲...

台江師生護河做公益 發現紅樹林變垃圾灘地 大罵沒公德心

台南社大台江分校河流班師生利用周末假日進行山海圳「內海之路」環境巡守監測課程，師生騎著U-bike沿著綠道巡守鹽水溪排水...

遇車禍主動救人 雙胞胎護理師獲獎

中華民國護理師全國聯合會舉辦「護理之光．護理創新．研究成果應用競賽，昨天在大台南會展中心頒獎，大林慈濟醫院雙胞胎護理師林...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。