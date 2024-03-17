台江師生護河做公益 發現紅樹林變垃圾灘地 大罵沒公德心

台南社大台江分校河流班師生利用周末假日進行山海圳「內海之路」環境巡守監測課程，師生騎著U-bike沿著綠道巡守鹽水溪排水線，發現在濱海公路以西的紅樹林間，被棄置一包包的垃圾，成了垃圾灘地，立即通報環保單位，也呼籲水利單位應定期派員巡視清理，避免垃圾流進台江國家公園，汙染海洋。

南市環保局表示，接到台江分校通報後，有前往郡安路七段紅樹林區稽查，但沒發現這些垃圾，可能是去的地點不對。水利局長邱忠川說，水利署第六河川分署獲報後已派員清理完畢。

台江分校表示，跟著河流班師生這學期將進行山海圳國家綠道內海之路環境監測，昨騎乘U-bike從海佃國小珍古德涼亭出發，一路沿著山海圳，巡守鹽水溪排水支線，觀察沿岸欖李、海茄苳、五梨跤、水筆仔四種紅樹林，在濱海公路以西，安南水資源中心一帶河灘紅樹林間，發現被棄置垃圾，立即通報環保及水利單位，希望市府定期派員巡親清理，恢復紅樹林美麗的水岸風光，也避免垃圾造成的汙染。