雲林麥寮鄉長補選4腳督2打2局面 勝出關鍵在「誰能打敗自己人」

雲林縣麥寮鄉長補選，國民黨提名由綠轉藍的許志豪參選，他將和昔日對手的民進黨許忠富、廢票聯盟林宜豊二度交手。因綠營不徵召、不提名，許忠富以無黨籍身分參選，林宜豊代表民眾黨出征，另外還有親綠的縣議員許留賓參選，其中許志豪和林宜豊的藍白票源重疊性高，許留賓和許忠富則同屬綠營，雖是四腳督但呈現「二打二」網內互打的局勢，誰能打敗自己人就有勝出機會。

許志豪今天在麥寮城鄉運動公園舉行競選總部成立大會，國民黨主席朱立倫親赴助選，縣長張麗善、立委丁學忠及許宇甄、張嘉郡，前鄉長蔡長昆、代理鄉長邱良閱和多名縣議員、民意代表等均站台，此外農會系統也來相挺，除了藍營以高規格助選，拉抬不小聲勢，也展現張家基層的實力。

本屆麥寮鄉長選舉5人參選，得票數排名依序蔡長昆、許忠富、許志豪、林建鴻、林宜豊等5人參選；這次補選，由綠轉藍的許志豪，在張家出面整合下，原有意參選的國民黨前縣議員林建鴻未參選，其票源將轉嫁給許志豪，加上國民黨資源挹注，使許的聲勢如日中天，頗被看好。

反觀民進黨，親綠的許留賓參選，加上原屬民進黨的前鄉長蔡長昆也靠藍，讓許忠富頗有腹背受敵之勢，四腳督局面下，許忠富陷於夾殺的困境，如何突圍備受關注；不過，林宜豊挾著總統大選民眾黨在麥寮獲得率近34%的高得票率，加上麥寮外來年輕人口多，有利於林宜豊囊括年輕源票，加上藍白票源重疊性高，這場補選雖為4人四腳督，卻形成兩兩相殺的局面。

尤其，補選在清明連假結束才投票，一般估計投票率不會太高，最多約僅5成，所以每位參選人鞏固自己基本盤之外，在「2打2」網內互打局面下，誰先獲得棄保先機，就有勝選機會，所以有人直言這場補選「還有得拚」。