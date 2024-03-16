拔樁成功！麥寮鄉長參選人由綠轉藍 外界解讀關鍵2席牽動2026選舉

雲林縣麥寮、虎尾2鄉鎮長將在4月13日補選，因國民黨年初大選在2選區大獲全勝，如今乘勝追擊，分別整合地方派系徵召由綠轉藍的前縣議員許志豪投入選戰，並支持新科立委丁學忠接棒人選、虎尾鎮代會主席林嘉弘；許志豪今天在麥寮成立競選總部，黨主席朱立倫南下站台，也到虎尾林嘉弘的競選總部加油打氣，拉抬地方小型選舉選情，目標拿下這二席。

麥寮、虎尾的人口數僅次於斗六市，居雲林縣第2、第3大鄉鎮；麥寮鄉因前鄉長蔡長昆當選無效二審定讞被免職，虎尾鎮則是前鎮長丁學忠當選本屆立委而出缺，因此此次補選除被視為年初大選延長賽，更被解讀是2026縣市長選舉前哨戰，最終由哪方陣營拿下關鍵二席，備受矚目。

國民黨主席朱立倫今天到雲林助選時說，台塑在雲林設廠使麥寮更繁榮，他希望台積電也能來虎尾，這2鄉鎮的未來發展都有賴基層鄉鎮市長與縣長張麗善同心打拚，因此補選相對重要，大家要團結，讓國民黨提名的最佳人選許志豪當選，在立委張嘉郡、丁學忠、許宇甄及麥寮鄉民代等人見證下授旗。

朱立倫隨後馬不停蹄至虎尾鎮為林嘉弘加油打氣，肯定他最了解基層，也最有實力接棒丁前鎮長完成虎尾的建設。今年大選，國民黨派出丁學忠攻下雲林一席區域立委，另還有韓國瑜、張嘉郡、許宇甄三席不分區立委，顯見縣長張麗善積極輔選的成功，藍營此次補選乘勝追擊，上月成功拔樁原屬綠營的許志豪並獲黨中央徵召，也公開力挺林嘉弘，展現全員上下對這二席首長勢在必得的決心。

本屆麥寮鄉長選舉時，許志豪聲明退出民進黨參選，民進黨認為他違紀也開除黨籍，這次捲土重來，張麗善認為許問政理性、不分黨派，推薦他接受國民黨徵召參選，上月整合成功，本月初在眾多地方民意代表陪同下完成參選登記，今朱立倫南下助選，重視程度可見一斑。

許志豪說，自己擔任民意代表13年，他觀察麥寮仍有許多地方停滯不前，包括很多場館還沒啟用，希望能獲鄉民支持，並推動都市計畫、產業專區等重要建設。