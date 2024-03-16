快訊

立院開天窗延燒…陳亭妃稱早上已在議場 王鴻薇揪鐵證打臉：她躲在哪？

國3北向木柵隧道北口2車碰撞！小客車翻覆 1人意識不清送醫

獨／高雄公教人員個資全都露？ 駭客宣稱漏洞來自此處

民眾黨立委拜會黃敏惠 協助爭取中央全額負擔鐵路高架經費

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
民眾黨立委兼嘉義黨部主委張啟楷（左）昨天率服務團隊，到嘉義市政府拜會市長黃敏惠。圖／張啟楷服務處提供
民眾黨立委兼嘉義黨部主委張啟楷（左）昨天率服務團隊，到嘉義市政府拜會市長黃敏惠。圖／張啟楷服務處提供

民眾黨立委兼嘉義黨部主委張啟楷昨天率服務團隊，到嘉義市政府拜訪市長黃敏惠，對鐵路高架化財務負擔議題，張啟楷說，同樣從鐵路地下化改成高架化，中央幫忙台中市府全額負擔288.31億元，卻要嘉市府負擔48.2億元，難道嘉義人「卡細漢」？他會全力配合黃敏惠，要求中央兌現鐵路高架化地方零出資承諾。

國民黨嘉市總統立委雙輸，鐵路高架財務負擔是選戰議題，連任民進黨立委王美惠爭取調降地方負擔比例，爭取零負擔國民黨立委候選人張秀華落選，有意參選下屆市長張啟楷拜會黃敏惠，表態力爭中央鐵路高架免負擔，被政壇解讀向黃示好，營造藍白合，拉攏藍營支持者。

張啟楷跟黃敏惠都出身嘉縣東石鄉，張啟楷說，嘉市是民主聖地、畫都，有很深文史底蘊，擁有成為台灣西部新都心潛力，近10幾年在黃敏惠帶領下，教育、文化、醫療、長照發展，表現傑出，是台灣第一長照示範城市，也是台灣的第一個世界高齡友善城市。

張啟楷拜訪黃敏惠後臉書發文，黃敏惠留言，「為了嘉義市，為了市民，嘉義市一定要更好，不能被邊緣化。努力讓這座小城，發光發熱，站上舞台，拚全世界！我相信嘉義人就是有這樣的氣魄和精神！一起加油！」

對黃敏惠提「交通是建設之母」，張啟楷說，他進國會第一次院會質詢主動向行政院長陳建仁、交通部長王國材爭取嘉義縣市輕軌建設及鐵路高架化補助。張啟楷強調，「鐵路高架化全額補助」，是前總統陳水扁任內向嘉義人承諾的，民進黨政府不能愚弄嘉義鄉親，未來他會繼續監督中央政府實現承諾！張啟楷強調，他在國會就是嘉義多一席立委為鄉親服務，他將和嘉市府、跨黨派委員共同努力，幫助嘉義地方建設、教育及發展，讓嘉義的美食、文化、觀光揚名世界。

民眾黨立委兼嘉義黨部主委張啟楷（左五）昨天率服務團隊，到嘉義市政府拜會市長黃敏惠及市府團隊。圖／張啟楷服務處提供
民眾黨立委兼嘉義黨部主委張啟楷（左五）昨天率服務團隊，到嘉義市政府拜會市長黃敏惠及市府團隊。圖／張啟楷服務處提供
民眾黨立委兼嘉義黨部主委張啟楷（左）昨天率服務團隊，到嘉義市政府拜會市長黃敏惠。圖／張啟楷服務處提供
民眾黨立委兼嘉義黨部主委張啟楷（左）昨天率服務團隊，到嘉義市政府拜會市長黃敏惠。圖／張啟楷服務處提供

嘉義 張啟楷 民眾黨 黃敏惠

延伸閱讀

我們與惡的距離2嘉義市拍攝 黃敏惠：共推城市行銷

「我們與惡的距離」第二季嘉義市拍片 黃敏惠帶美食伴手禮片場探班

黃敏惠、翁章梁各自帶隊前進東京國際食品展 開箱代言行銷自家好禮

嘉市長黃敏惠東京食品展 攜手推台灣好物

相關新聞

民眾黨立委拜會黃敏惠 協助爭取中央全額負擔鐵路高架經費

民眾黨立委兼嘉義黨部主委張啟楷昨天率服務團隊，到嘉義市政府拜訪市長黃敏惠，對鐵路高架化財務負擔議題，張啟楷說，同樣從鐵路...

台南將有第1戶社宅 黃偉哲承諾提撥更多比例優先給青年

台南市政府召開第3屆青年事務委員會第3次會議，青年委員關切社會住宅承租條件及租金等，市長黃偉哲表示，其任內規畫的社會住宅...

夢幻雲海美景如仙境 初春阿里山風景區隙頂層層雲海翻騰

嘉義縣阿里山花季登場，除國家森林遊樂區櫻花迷人，最美的雲海步道「二延平步道」整修完工，是觀賞夕陽、雲海、茶園觀光休閒熱門...

最美道路桃花心木落葉期美景潛藏危機 嘉市府採防範措施

嘉義市區世賢路二、三段被譽為「最美路段」，每逢3月中下旬至4月桃花心木落葉期，連綿逾千棵參天桃花心木由綠轉紅褐色，隨風飄...

建構大嘉義生活圈 YouBike免收跨區使用費將試營運

嘉義市微笑單車YouBike2020年12月啟用，騎乘人次累計突破300萬人，周轉率（使用率）非六都第一，今年再擴增50...

雲林麥寮農會總幹事退休 補選僅兒登記

雲林縣麥寮鄉農會總幹事許浚杰因涉郭台銘連署案，考量身心狀況，提出退休，餘留任期1年，依據農會總幹事遴選辦法補遴聘，候聘人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。