民眾黨立委拜會黃敏惠 協助爭取中央全額負擔鐵路高架經費

民眾黨立委兼嘉義黨部主委張啟楷昨天率服務團隊，到嘉義市政府拜訪市長黃敏惠，對鐵路高架化財務負擔議題，張啟楷說，同樣從鐵路地下化改成高架化，中央幫忙台中市府全額負擔288.31億元，卻要嘉市府負擔48.2億元，難道嘉義人「卡細漢」？他會全力配合黃敏惠，要求中央兌現鐵路高架化地方零出資承諾。

國民黨嘉市總統立委雙輸，鐵路高架財務負擔是選戰議題，連任民進黨立委王美惠爭取調降地方負擔比例，爭取零負擔國民黨立委候選人張秀華落選，有意參選下屆市長張啟楷拜會黃敏惠，表態力爭中央鐵路高架免負擔，被政壇解讀向黃示好，營造藍白合，拉攏藍營支持者。

張啟楷跟黃敏惠都出身嘉縣東石鄉，張啟楷說，嘉市是民主聖地、畫都，有很深文史底蘊，擁有成為台灣西部新都心潛力，近10幾年在黃敏惠帶領下，教育、文化、醫療、長照發展，表現傑出，是台灣第一長照示範城市，也是台灣的第一個世界高齡友善城市。

張啟楷拜訪黃敏惠後臉書發文，黃敏惠留言，「為了嘉義市，為了市民，嘉義市一定要更好，不能被邊緣化。努力讓這座小城，發光發熱，站上舞台，拚全世界！我相信嘉義人就是有這樣的氣魄和精神！一起加油！」