嘉義國際藝術紀錄影展開幕 18個國內外藝術紀錄片免費看

嘉義國際藝術紀錄影展2014年創辦，今年邁入第11年，以「大翻轉」為主題，策劃六大單元，匯集巴西、瑞士、烏克蘭、義大利、日本等18個國內外藝術紀錄片參展，舉辦1場專題演講、2場專題論壇、9 場映後座談，明起到31日，每周六日在市立博物館放映室上映，免費觀賞；晚間在文化局文化廣場辦開幕放映會，國內外影人來賓參與。

市長黃敏惠感謝藝術總監黃明川策劃影展，每年邀國際及國內藝術家參與，使得影展成為嘉市重要藝文活動，市府重視影視音文化，十大旗艦計畫「影視新協力」盼將嘉市打造為國際影視交流平台，辦影展將國際視野、多元文化、豐富人文藝術帶進嘉義，讓世界看見嘉義迷人文化魅力。

黃明川說，嘉義國際藝術紀錄影展走在全國最尖端，每年策展邀集各國年輕新血加入，在眾多紀錄片呈現歷史重現與深度，以及對當代敏感、未來的眺望。

今年影展規畫國際單元「魔幻巴西」，安排4部影片展現巴西人文、社會、環境、建築等藝術卓越成就，開幕放映播映巴西影片「魯比之夢」，邀請巴西商務辦事處首席秘書Tiago Almeida參加開幕放映會。還邀請瑞士商務辦事處處長陶方婭Claudia Fontana Tobiassen 、墨西哥商務簽證文件暨文化辦事處處長Martin Torres及盧森堡台北辦事處處長高福德Lex Kaufhold共襄盛舉。

另邀請3位國際影人，包含巴西導演吉列爾梅，索斯特GuilhermeSoster、瑞典導演曼斯薩斯M?ns Berthas，印度導演于奇 阿里亞Yuki Ellias，參與影展開幕放映會、專題演講及映後座談等，讓影迷一睹國際影人風采。

今年影展主題「大翻轉」，探討網路及人工智能對人類所帶來優勢，卻也對文明產生逆向反饋，取代人類思維及決策過程。影展彙集49部國內外優秀藝術紀錄片，包含13部世界首映、7部亞洲首映、6部台灣首映。影展涵蓋六大豐富單元，包括「魔幻巴西Enchanted Brazil」、「私密革命Private Becomes Public」、「未來想像Imaging the Unknown」、「對應力量Antipode」、「能量大躍進Super Jump」以及「細碎生命Pulverizing Lives」，邀請導演蘇匯宇、翁煌德及楊元鈴擔任客席策展人。楊元鈴特地從國外取得「早期抽象」、「蒙特婁的一秒」兩部16mm紀錄片授權放映，邀請影迷感受16mm膠捲影片放映獨特氛圍！

國際藝術紀錄影展明起到31日每周六日在市立博物館放映，教育推廣場次在影視音基地及秘書店放映，免費入場。活動訊息，請上網站與Facebook粉絲專頁及Instagram查詢。