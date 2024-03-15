台南佳里區養雞場染禽流感 撲殺3萬多隻土雞

台南市佳里區一處飼養紅羽土雞的養雞場，11日出現雞隻異常死亡情形，向南市動保處主動通報，當天即派員採樣送檢，結果出爐確認感染H5N1亞型高病原性禽流感，動保處今天進行全場共3萬2490隻雞隻撲殺工作，全數送往焚化爐銷燬，並消毒阻絕疫病傳播。

台南市今年度共有3處養雞場染上禽流感，2月的2場及本場都位於佳里區，動保處指出，此處養雞場分為兩間禽舍，中間僅隔3公尺道路，為共用通道及大門出入口，由共住家人經營，入冬以來國內外持續發生禽流感，顯示環境中仍有禽流感病毒威脅。

動保處表示，目前已強化禽流感各項防疫措施，擴大養禽場禽流感監測採樣範圍，針對撲殺場周邊半徑1公里內9場養禽場實施採樣監測，1到3公里內38場養禽場訪視查核並發放消毒水。

動保處指出，現實施案例禽場關聯場採樣監測，加強化製場死亡化製數量異常管控，回溯調查是否有疫情，稽查化製車輛清潔消毒，持續派遣消毒車加強高風險區周邊公共區域的消毒頻度，將環境中之潛在病毒降到最低。

動保處呼籲業者提高警覺，應加強保溫及消毒工作，出入口嚴格人車管制，做好防鳥設備除了，若發現場內禽隻有精神沉鬱、食慾不振、產蛋率下降等症狀或異常死亡情形，應立即通報動保處（防疫不打烊專線06-6323039）。