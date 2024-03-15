麥寮農會總幹事涉郭台銘連署案辦退休 子登記補選待農業部面試
雲林縣麥寮鄉農會總幹事許浚杰因涉郭台銘連署案，考量身心狀況，提出退休，餘留任期有一年，依據農會總幹事遴選辦法補遴聘，候聘人登記今天截止，僅有許浚杰的兒子許耿榮登記，雲林縣各鄉鎮市農會下屆總幹事改選也預計在今年10月底啟動。
麥寮鄉農會總幹事補遴聘登記今天最後一天，許耿榮今天上午在父親許浚杰、西螺鎮農會總幹事廖錦富等人的陪同下完成登記，農業處表示，候聘人僅許耿榮一人登記。
許耿榮今年35歲，曾在雲林縣政府服務近一年，目前在西螺鎮農會服務已有7年時間，現職為課員，負責資訊科技業務，麥寮鄉農民高齡化，許耿榮說，若獲聘將輔導農民透過各項農機耕作，省時省力並提高收益，並配合農業政策推廣高經濟作物，讓農民收益可以增加。
早年麥寮以種小麥聞名，後來小麥多從國外進口，麥寮小麥因此消失，近年有青農嘗試種植小麥，但因規模不大，經濟效益不高，他希望能輔導更多農民種植小麥，透過擴大規模經濟化，搭配行銷，為麥寮帶來觀光效益。
麥寮地方派系許派長期耕耘農會，掌握多席次農會代表，近年麥寮鄉農會總幹事都由許派掌握，並有計畫地培養接班人選，許耿榮就是規畫接棒的人選之一，在家族的鼓勵下，考試進到西螺農會歷練。
據了解，農會總幹事候聘人選採評分制，包括學經歷、工作表現等，因此次農會總幹事是中途出缺，就算其他派系想推出人選，若無事先布局或培養人才，很難推出與之競爭的人選。
縣府農業處農業團體輔導科長高建平表示，麥寮鄉農會因前總幹事許浚杰退休，餘留任期有一年，依據農會總幹事遴選辦法規定補遴聘，候聘人登記截止後，將於月底前完成評分，由農業部完成面試，合格名單將送理事會遴聘。
麥寮鄉農會補選後，全國農會改選也將登場，農業處長魏勝德表示，第二十屆農會總幹事改選預計在明年三月中旬前完成，預計今年10月底啟動農會總幹事候聘人登記，登記之後開始評分等行政程序，明年二月合格名單出爐，二月底將先進行農會代表改選，三月初前召開會員代表大會選舉理事、監事，隨後召開第一次理監事會議，選出理事長、常務監事，其後召開理事會，遴聘總幹事。
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