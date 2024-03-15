「紅色警示」髒空氣來襲 嘉義市9項防空汙措施齊發

環境部空氣品質監測網公布今天環境風場為偏東風至東南風，清晨西半部風速弱且中南部垂直擴散條件較差，有利汙染物累積，上午10點監測，雲嘉南空品區為「紅色警示」等級。嘉義市環保局採取9項防空汙措施，提醒市民做好健康防護，有過敏氣喘等疾病民眾減少出門，出門口罩戴好戴滿。

嘉義縣市上午空氣晴朗，太陽露臉，但民眾出門上班發現天空灰濛濛，髒空氣讓人感到呼吸不舒服；環保局上午通報前24大公私場所汙染防制設備確實操作及現場抽查；要求前30大重點列管工地，提高裸露地灑水頻率與加強道路洗掃；通報餐飲業者油煙防制設備確實操作及現場抽查。

加強高汙染車輛管制，執行機車未定檢巡查、柴油車車牌辨識；執行露天燃燒熱區空拍機巡查；協調寺廟減燒金紙及鞭炮燃放；協查通報露天燃燒案件；啟動緊急醫療網；通知各急救責任醫院關注COPD或氣喘個案是否增加。