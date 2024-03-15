開元陸橋拆除 台南二中前道路大改造設「綠底」行穿線

配合鐵路地下化工程，南市北區開元陸橋去年10月完成橋樑拆除工作，原橋樑墩柱座落位置騰空後，台南二中前面的北門路二段道路可利用空間變寬，因鐵路地下化工程尚在進行中，北門路與開元路間仍受鐵軌阻隔，交通局觀察自去年7月陸橋封閉後車流運作狀況及道路環境改變後對於用路人的影響，重新調整北門路與公園北路口北側路段標線佈設，讓周邊道路可更為安全與順暢。

交通局長王銘德表示，因道路環境改變已逾半年，觀察整體交通車流已趨近穩定，重新檢討路口標線可更精進的繪設方式，包括利用北門路二段路肩以及橋墩移除後多出來之道路空間，新增右轉專用車道，並依照道路北段逐漸縮減而調整道路線型，增加原左轉專用車道儲車空間，讓經由北門路二段北往南的車輛可更安全切換至左、右轉專用車道進行轉向，同時減少路口交織問題。

同時因該處鄰近台南公園及台南二中等，有大量行人穿越路口需求，交通局3月底前會將該路口4處行人穿越道試辦繪設「綠底」鋪面，以增加路口視覺效果提醒車輛注意行人。

另考量該處有消防局公園消防分隊進駐，因偶有車輛誤駛至勤務專用道路，交通局將「消防救災道」更明確標示，並利用分隊大門前方道路槽化設計等方式導引用路人循北門路方向前進，避免一般車輛進入救災車輛動線而影響緊急車輛救災勤務。

交通管制科長方川和表示，道路標線改造對於路口(段)上的交通安全提升及行車順暢改善都有快速的成效，綠底行穿線之前在億載國小及慈濟中學前有試辦，家長及學生認為透過不同顏色標示可提高車輛警覺性，因此會依照行人多、夜間照明較不足等路段，加速設置綠底行穿線，民眾也可提供地點建議。