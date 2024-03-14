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連兩周機車遭擦撞釀憾事 台南永康警公布大型車2大違規事項
台南市永康區上兩周接連發生2件大貨車與機車擦撞，導致騎士慘死輪下的憾事，鑑於大型車輛多少有「內輪差」「視線死角」等盲點，永康警分局11日至15日，連續5天進行取締「違規砂石車及各型大貨車」專案勤務，根據前3天成效，共取締218件大型車違規。其中違停156件、轉彎未依規定28件，列前兩名。
永康警分局交通組長葉敏旭表示，分析11至13日，發現218件中超載18件、轉彎未依規定28件、未申請路權14件、闖紅燈2件及違規停車156件，後續還會再規畫及執行勤務，針對大型車超載、闖紅燈等違規加強取締，遏止大型車不當駕駛情形。
永康警分局統計，今年1月1日至3月13日止，大型車傷亡交通事故共有27件，較去年同期發生30件減少3件。雖然事故下降，仍期藉由交通大執法發揮功效，防止大貨車交通事故之發生。葉敏旭表示，除了攔查、取締大型車輛外，同時向大型車駕駛宣導內輪差、駕車勿使用手機等安全觀念，「宣導、執法並行」，期盼降低大型車事故造成的傷害。
永康警分局長邱顯良表示，大型車車體長、車身重，四周都有死角盲點，因此行駛道路時切記與大型車輛保持安全間隔與距離，並隨時注意車前狀態，再提醒大型車駕駛務必保持良好駕駛習慣，行近路口記得「慢、看、停」，才能減少事故。
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