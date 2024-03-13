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優養化嚴重！台江小學生巡守排水圳 發現1公里長水道長滿布袋蓮

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市海佃國小「小台江」河流讀書會親師生，今天下午騎單車巡守河川與排水線，沿途發現安順寮排水線布滿布袋蓮。記者鄭惠仁／攝影
台南市海佃國小「小台江」河流讀書會親師生，今天下午騎單車巡守河川與排水線，沿途發現安順寮排水線布滿布袋蓮。記者鄭惠仁／攝影

台南市海佃國小「小台江」河流讀書會親師生今天下午騎單車巡守河川與排水線，沿途發現安順寮排水線布滿布袋蓮，長達1公里，通報環保及水利單位，呼籲市政府應在安順寮排水線上游設置攔汙索，改善水質，營造安順寮排水線綠道。

吳茂成表示，社大以台江家鄉溪圳港為放學後的「學校」，發展台江流域學習，陪伴親師生走讀台江河川水圳生態及歷史；今天下午放學後，沿著山海圳國家綠道，踏溯位於台史館東側的鼎臍塭、古直加弄圳、許中營歷史現場。

此處早在清朝康熙年間就有先民在這裡耕塭，如今還有部分魚塭尚存，塭岸上正是台灣楝樹紫花盛開時節，安順寮排水線的前身是清代的古直加弄圳，兩岸有港口、渡仔頭及許中營，見證著台江及安定拓墾歷史。

學生表示，來到鼎臍塭可以看見亞太棒球場，沿途魚塭旁開滿紫花的楝樹，好漂亮；灣港滯洪池溼地有許多水鳥，生態豐富。來到許中營順天宮，裡面還有新寮、本淵寮敬獻的下桌，代表許中營與台江自古以來，就有很多的交流。

中榮里翁炳煙里長也準備仙草茶點心，鼓勵遠道而來的師生，他說，親師生來訪，讓許中營更熱鬧，看到小朋友認識在地文化的行動，令人歡喜。

不過，小台江巡守安順寮排水，沿途發現河道布滿布袋蓮，河川優養化十分嚴重，立即通報環保及水利單位，同時建議市政府應在上游設置攔汙索，避免布袋蓮流到下游，同時淨化善水質，將安順排水線營造成山海圳環村綠道。

台南市海佃國小「小台江」河流讀書會親師生，今天下午騎單車巡守河川與排水線，沿途發現安順寮排水線布滿布袋蓮。記者鄭惠仁／攝影
台南市海佃國小「小台江」河流讀書會親師生，今天下午騎單車巡守河川與排水線，沿途發現安順寮排水線布滿布袋蓮。記者鄭惠仁／攝影

台江 巡守 水質

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