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台南正義與勇氣紀念日 首塊不義遺址標示揭牌

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
3月13日是台南市正義與勇氣紀念日，也是律師湯德章遭槍決殉難日，今年適逢訂定紀念日10週年，今在市長黃偉哲等人見證、獻花下，台南首塊「不義遺址標示」正式揭牌。記者萬于甄／攝影
3月13日是台南市正義與勇氣紀念日，也是律師湯德章遭槍決殉難日，今年適逢訂定紀念日10週年，今在市長黃偉哲等人見證、獻花下，台南首塊「不義遺址標示」正式揭牌。記者萬于甄／攝影

3月13日是「台南市正義與勇氣紀念日」，也是律師湯德章遭槍決殉難日，今年適逢訂定紀念日10週年，國家人權博物館將湯德章受難場址「台南原民生綠園」，也是湯德章紀念公園納入全國「不義遺址標示系統」首波5個示範點之一，今在市長黃偉哲等人見證下揭牌獻花。

黃偉哲表示，紀錄片《尋找湯德章》即將上映，今追思活動也首度播映片段，期盼透過電影喚起人們對歷史與人權自由的關注，尤其，希望讓下一代年輕朋友了解過去前輩在維護人權、自由上所做的努力，後續市府會進一步與戲院接觸，讓更多學子能看見湯德章的人生故事，全力推廣人權教育。

文化局指出，不義遺址標示系統是由南市府與國家人權博物館合作，依據文化部設計規範所設，不僅深具象徵意義，也期盼透過易辨識的視覺符號、簡明扼要的內容介紹，作為一般大眾在日常生活空間中，認識在地威權歷史與政治受難者故事的契機，開啟與威權歷史的對話。

市議員朱正軒認為，不義遺址標示系統雖非立刻馬上能完成的事情，但總算看見台南一些地方已有標示或紀念碑，未來該如何透過文化、教育甚至觀光等，串連台南各地的不義遺址，讓更多市民能夠認識自己故鄉的歷史，是市府該做的事情，否則很多人甚至不知道湯德章長怎樣。

對此，文化局長謝仕淵則回應，不義遺址回應的是人權基本價值，台南目前法定有2處不義遺址，除今天揭牌的原民生綠園外，另一處位在新營圓環，而經過調查台南應約有近百處不義遺址，未來會積極串起各地不義遺址的故事，梳理出更貼近大眾的脈絡。

文化局今與湯德章紀念協會共同在湯德章紀念公園，舉行313正義與勇氣追思紀念活動，因湯德章父親新居德藏為日本熊本縣宇土市人，宇土市市長元松茂樹今也率代表團來台參加追思紀念活動。

3月13日是台南市正義與勇氣紀念日，南市文化局今與湯德章紀念協會共同在湯德章紀念公園，舉行313正義與勇氣追思紀念活動，過程中大家以默哀致意。記者萬于甄／攝影
3月13日是台南市正義與勇氣紀念日，南市文化局今與湯德章紀念協會共同在湯德章紀念公園，舉行313正義與勇氣追思紀念活動，過程中大家以默哀致意。記者萬于甄／攝影
3月13日是台南市正義與勇氣紀念日，也是律師湯德章遭槍決殉難日，今年適逢訂定紀念日10週年，今在市長黃偉哲等人見證、獻花下，台南首塊「不義遺址標示」正式揭牌。記者萬于甄／攝影
3月13日是台南市正義與勇氣紀念日，也是律師湯德章遭槍決殉難日，今年適逢訂定紀念日10週年，今在市長黃偉哲等人見證、獻花下，台南首塊「不義遺址標示」正式揭牌。記者萬于甄／攝影

台南 國家人權博物館 遺址

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