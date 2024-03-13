曾文水庫旅館區調整及變更 有利住宿設施合法登記帶動發展

「變更曾文水庫特定區主要計畫」台南市部分已公告第二階段發布實施，青年活動中心區及部分機關用地變更為「第一種旅館區」，另部分旅館區調整為「第二種旅館區」，合計旅館區面積16.55公頃，有利住宿設施合法登記，帶動地方觀光發展。

台南市都發局指出，曾文水庫於民國62年運轉至今將近50年，為嘉南地區主要供應水源，為配合水庫治理穩定供水，「變更曾文水庫特定區主要計畫(第四次通盤檢討)」已於2021年9月14日發布實施，為維護民眾權益，將無涉及水庫治理計畫的案件納入第二階段，並分為嘉義縣與台南市，其中有南市部分已在今年2月17日起公告第二階段發布實施。

市長黃偉哲指出，曾文水庫為全國最大水庫，只要維護得當，除穩定供應地方用水外，於本案發布實施後同時能兼顧環境保護及私人土地權益。

都發局長徐中強說，此次檢討重點包含因應觀光發展條例修正，以利住宿設施合法登記，將「青1」青年活動中心區及部分機關用地變更為「第一種旅館區」；另根據森林法將原計畫「旅館區」屬國有地部分變更為保護區，其餘則調整為「第二種旅館區」，變更後兩種旅館區的面積合計16.55公頃。

另配合通行交通現況於聯外道路部分，將3號道路（台3線）及4號道路（市174線）線型修正，以便與南側楠西都市計畫道路系統順接，已達到圖、地一致目的。為滿足未來台電公司供電需求，將農業區變更為電路鐵塔用地，以符土地管用合一。

此次第二階段公告發布實施後之主要計畫書、圖及土地使用管制要點細部計畫書已刊載於市府首頁「市政公告」及市府都市發展局首頁「最新公告」供公眾查閱（https://ud.tainan.gov.tw/）。