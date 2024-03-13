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影／十年養護有成 台南公園五百棵羊蹄甲花爆發

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南公園羊蹄甲林正逢花季，立人國小附設幼兒園小朋友今天到訪，由台南社大樹公民，引導孩童認識羊蹄甲花樹葉型態特色、公園圍籬用途以及植物與昆蟲的共生。記者鄭惠仁／攝影
台南公園羊蹄甲林正逢花季，立人國小附設幼兒園小朋友今天到訪，由台南社大樹公民，引導孩童認識羊蹄甲花樹葉型態特色、公園圍籬用途以及植物與昆蟲的共生。記者鄭惠仁／攝影

台南公園羊蹄甲林正逢花季，立人國小附設幼兒園小朋友今天到訪，由棲地認養單位台南社大樹公民，引導孩童認識羊蹄甲花樹葉型態特色、公園圍籬的用途以及植物與昆蟲的共生，教師、家長從旁協助，共同促成孩童見學，成為守護樹木的小小樹公民。

20名孩童由教師、家長陪同，徒步半小時來到台南公園，看到滿林的羊蹄甲花，孩子在滿心歡喜中，聽樹公民解說，即使活動結束仍意猶未盡。老師劉怡旻說，雖然常經過台南公園，卻不清楚公園裡原來有這麼多值得認識的樹木與生態，因此，想年年帶領孩子們一起來公園學習。

台南公園羊蹄甲林於103年起，由台南社大向市政府申請認養，以圍籬區隔人行與樹木棲地、養護植被、培植老樹原生樹苗等自然工法，歷經10年養護，逐漸將原本夯實寸草不生的樹穴，養護成為現在植被豐富、土壤鬆軟，適合底棲生物與昆蟲棲息的綠地與樹林。

台南社大表示，樹公民有兩層意涵，包含認同樹木是城市重要公民，以及參與守護樹木的民眾也是樹公民。多年來固定開辦樹公民見學日、樹公民勞作日及植樹日等活動，開放各級學校及民眾參與，共同守護這座難得的百歲公園，珍視樹木及綠地對城市微氣候的重要貢獻。

羊蹄甲林棲地管理人王耀慶說，目前的羊蹄甲林多數都是老樹後代，從種子長大的實生苗，都已長大成樹林，每隔2年會盤點樹木數量，截至2023年9月統計4年以上成樹約為494株。未來的羊蹄甲棲地與樹木養護方向，也將維持在500株的限度，讓樹木擁有成長空間，成為一棵完整的成樹。

台南公園羊蹄甲林正逢花季，立人國小附設幼兒園小朋友今天到訪，由台南社大樹公民，引導孩童認識羊蹄甲花樹葉型態特色、公園圍籬用途以及植物與昆蟲的共生。記者鄭惠仁／攝影
台南公園羊蹄甲林正逢花季，立人國小附設幼兒園小朋友今天到訪，由台南社大樹公民，引導孩童認識羊蹄甲花樹葉型態特色、公園圍籬用途以及植物與昆蟲的共生。記者鄭惠仁／攝影
台南公園羊蹄甲林正逢花季，立人國小附設幼兒園小朋友今天到訪，認識植物與昆蟲的共生。記者鄭惠仁／攝影
台南公園羊蹄甲林正逢花季，立人國小附設幼兒園小朋友今天到訪，認識植物與昆蟲的共生。記者鄭惠仁／攝影

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