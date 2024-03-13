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台江里海春季限定遊程上場 里海尋騎「西境練習曲」

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台江國家公園與七股在地社區、業者、漁民、國小跨領域合作，規畫一條「里海尋騎—台江西境練習曲」春季限定遊程，3月23日將開跑。圖／台江國家公園管理處提供
台江國家公園與七股在地社區、業者、漁民、國小跨領域合作，規畫一條「里海尋騎—台江西境練習曲」春季限定遊程，3月23日將開跑。圖／台江國家公園管理處提供

台江國家公園與七股在地社區、業者、漁民、國小跨領域合作，規畫一條「里海尋騎—台江西境練習曲」春季限定遊程，3月23日起開跑。今宣布推出3場次活動，分別於3月23、4月27、5月25日舉行，讓想參加的民眾從3至5月每個月都有機會報名參加。

台江國家公園管理處表示，「里海尋騎」活動串聯台江的各個地景與產業，早上由單車嚮導與在地人帶領遊客，從七股區十份聚落出發，沿著曾文溪堤防一路向西，沿線首先看到鹽分地帶的農田，如蔥蒜與瓜類，接著廣漠魚塭映入眼簾，文蛤、虱目魚是這帶的主要水產。

接著是黑面琵鷺主要棲息地，最後騎到台灣極西點國聖燈塔，這條來回 23 公里的路線當地人稱為「懶人包」，一覽在地各種主要產業與生態特色，路線也會經過曾文海埔魚塭、東魚塭等地區的生態友善棲地魚塭，認識國家公園推動公私協力保護黑面琵鷺的成果。

中午來到七股特色咖啡廳「仙人指路」，品嘗台江鹽分地帶出產的番茄所製作番茄義大利麵，搭配在地特色飲品。下午再至十份社區的台江藝術部落藝術巡禮，再DIY里海地景紙雕明信片，將整日所見美景收藏起來。

管理處表示，台江國家公園攜手在地社區合作研發特色遊程，傳達生態保育與里海地景的內涵，推出台江里海四季遊程，今年除了春季「里海尋騎-台江西境練習曲」外，接下來將陸續推出夏季「蟹逅蟬鳴-台江夏夜嘉年華」、秋季「秋收豐漁-台江秋曉豐收季」、冬季「魚見嬌客—台江冬日饗食宴」等里海遊程。希望透過與在地緊密合作的過程，陪伴地方發展跨領域的合作模式，與台江鄰近社區、業者、漁民、居民共同扮演台灣環境教育的重要角色。報名資訊及後續相關里海遊程資訊將陸續發布在「台江里海」FB粉絲專頁上，請上粉絲專頁查詢。

台江國家公園與七股在地社區、業者、漁民、國小跨領域合作，規畫一條「里海尋騎—台江西境練習曲」春季限定遊程，3月23日將開跑。圖／台江國家公園管理處提供
台江國家公園與七股在地社區、業者、漁民、國小跨領域合作，規畫一條「里海尋騎—台江西境練習曲」春季限定遊程，3月23日將開跑。圖／台江國家公園管理處提供

台江 國家公園 生態保育

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