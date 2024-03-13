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回收場3年3火警 嘉市環局允改善

聯合報／ 記者魯永明／嘉義報導
嘉義市綠能永續環保園區資源回收暫置場上月20日失火，環保局加速清理堆放的資收，圖為現況。圖／嘉市環保局提供
嘉義市綠能永續環保園區資源回收暫置場上月20日失火，環保局加速清理堆放的資收，圖為現況。圖／嘉市環保局提供

嘉義市綠能永續環保園區資源回收暫置場，3年發生3次火警，影響縣市居民，多名議員昨天在議會專案報告質詢說，一再發生火警未驚覺，釀空汙民怨、浪費救災資源，應痛定思痛；環保局長李佳禾說，將加速資收去化、將電池分開存放等方式，「盡最大努力將風險降到最低」。

市長黃敏惠說，觀摩日本東京建在社區的現代焚化廠，目前嘉市焚化爐將拆舊建新，她指示環保局用最好方法蓋焚化爐。

位於湖子內地區資源回收暫置場上月20日失火，經研判堆放大量垃圾夾雜鋰電池、高壓瓦斯罐，天氣忽冷忽熱所致；此處近3年3次火災，有2次因易燃物致災。

議員王浩質詢批評，未定期消防巡檢，給議會的改善做為僅「複製貼上」；議員李奕德要求究責，且周邊有人因惡臭就醫，事後未關懷；議員鄭光宏說，失火時消防車到現場大門深鎖，缺乏灌救水源，顯見環保局內控管理瑕疵，缺乏橫向聯繫。

議員陳家平要求加速去化資源垃圾，新建焚化爐也要因應增加的垃圾量。

李佳禾提出10項改善作為，包括要求廠商加速分類去化資收、設電池單獨貯存區、因應春節增加去化量、設消防系統等。

焚化爐 議員 資源回收

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