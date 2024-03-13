新聞眼／明訂規範 以免友善區變嫌惡區

少子化加上不婚、不生的觀念，許多民眾養寵物當孩子，毛小孩需要活動空間，寵物友善場所需求增加，但飼主沒有隨手撿狗便、未依規定繫鍊等情況常見，反釀飼主與居民衝突；公部門因應趨勢設專屬毛孩天地的立意良好，須做好人狗分流，明訂使用規範、甚至有罰則，以免變成另種嫌惡設施。

帶毛小孩到公園相當常見，但是人狗衝突增多，甚至有飼主任由狗便溺也不清理，散步民眾踩到狗屎頻傳，有些里長成出氣筒，只好每天到公園認真清理狗大便，台南東區德高厝公園就有這種狀況，因此，當市府提出要建寵物友善專區，獲得居民支持。

另，明和公園曾發生長輩在運動不知後方有狗，甩腿時撞到狗遭攻擊，縫了10多針，由於公園的狗除了家犬，同時存在遊蕩犬，人狗相遇會發生何種情況難預料，也是許多居民不放心的。

也有居民認為設置寵物友善專區恐大亂休憩空間，形成人、狗搶公園狀況，去年市府規畫在永康區西灣蓄洪池公園處設置寵物友善專區，就遭到當地部分居民反對，議員為此在市議會質詢，經過溝通才化解反對聲浪。

在公園設置寵物友善專區已是趨勢，飼主更須建立盡到管理責任的心態，帶狗到公園除了應繫鍊帶，也要隨身攜帶塑膠袋或紙袋，方便撿拾糞便，也勿放任毛小孩獨自在友善專區內就離去，因此，政府要明訂管理規定且落實，甚至有罰責，讓專區不只對寵物友善，也讓人人感受到「友善」。